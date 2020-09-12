У поїзді Укрзалізниці сталася кривава бійка: спалахнув скандал (відео)

У поїзді Укрзалізниці сталася бійка (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Укрзалізниця ініціювала службове розслідування за фактом інциденту

В поїзді Укрзалізниці п'яний чоловік вступив у конфлікт з пасажирами, потім влаштував розбірки з бійкою та порізав собі руку. Інцидент стався у вагоні поїзда №107/108 сполученням Ужгород - Одеса.

За фактом події було розпочато детальне службове розслідування, передали в прес-службі Укрзалізниці.

Зазначається, що пасажир поводився неадекватно, проявляв агресію. У певний момент чоловік пошкодив собі руку, у нього почалася сильна кровотеча.

У мережі з'явилося відео з місця події 10 вересня. На кадрах видно, як правоохоронець розпитує співробітників УЗ, чому чоловік в тамбурі спливає кров'ю.

"Ви йому руку перев'язали? У нього спливає кров'ю рука! Ось так весело їдемо... Оперативників вже викликали. Хто йому руку порізав? Хлопці, що сталося, розкажіть, будь ласка", - запитує він.

"Просто неадекватний чоловік напився. Це пасажир. Я досі шокований... Розбив вікно, я перев'язав йому руку", - відповів провідник.

Ролик можна подивитися за цим посиланням.

Чоловіка висадили на станції Воловець, де його зустріли медики та надали допомогу.

Повідомляється, що по прибуттю поїзда його зустріла спеціальна комісія Укрзалізниці, яка провела опитування всіх причетних і свідків інциденту. Також було вирішено провести медичний огляд всіх працівників поїзної бригади на стан алкогольного сп'яніння.

Нагадаємо, що у поїзди Укрзалізниці взяли воєнізовану охорону з кінця серпня - вона повинна слідкувати за порядком замість поліції.

Як повідомлялося, днями під Житомиром поїзд відрізав ноги 9-річній дівчинці - дитина просто хотіла скоротити дорогу, як усі.