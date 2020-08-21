В поездах Укрзализныци с конца августа будет военизированная охрана вместо полиции

Укрзализныця запускает в пассажирские поезда работников ведомственной военизированной охраны, которые будут сопровождать маршруты и обеспечивать безопасность пассажиров.

Такой пилотный проект начнет работать с конца августа, рассказали в УЗ в ответ на запрос "Суспільного".

Военизированная охрана будет действовать совместно с поездной бригадой в случае нарушений пассажирами правил поведения на железнодорожном транспорте.

Как отметили в Укрзализныце, компания уже неоднократно просила МВД и Нацполицию восстановить сопровождения пассажирских поездов работниками полиции.

"Никакого ответа в течение долгого времени не получали. Поэтому это будет ведомственная военизированная охрана, конечно же за счет Укрзализныци. У нас есть такая, но она сопровождает грузовые поезда, а так будет сопровождать еще и пассажирские", - говорится в заявлении.

В пресс-службе УЗ уточнили, что такую охрану планируют запустить в поезда, "которые, по нашему мнению, имеют наибольший спрос, или те, где конечно же частые случаи". Это 10 пар поездов.

Военизированная охрана Укрзализныци обеспечивает охрану грузов и объектов, правопорядок на железной дороге, пожарный надзор и тушение пожаров. На вооружении у такой охраны - стрелковое оружие, преимущественно пистолеты Форт.

В Укрзализныце напомнили, что для решения конфликтных ситуаций между пассажирами во время поездки необходимо обращаться к проводнику, который обратится к начальнику поезда. В случае необходимости он через машиниста вызовет наряд полиции на ближайшей станции остановки поезда.

Отметим, что в последнее время участились случаи серьезных правонарушений в поездах. В частности, недавно произошло резонансное ЧП в поезде сообщением Мариуполь - Киев, в котором в ночь на 1 августа рецидивист "зайцем" проник в поезд и жестоко избил и пытался изнасиловать журналистку Анастасию Луговую, которая ехала в купе с маленьким сыном.

Инцидент вызвал громкий скандал. В Укрзализныце решили уволить проводника вагона, в котором произошло нападение, начальника поезда, инструктора поездных бригад, старшего мастера резерва проводников вагонного депо и заместителя начальника Мариупольского вагонного депо.

Ранее сообщалось, что начальник поезда и проводница предлагали избитой насильником украинке 30 тысяч за молчание.