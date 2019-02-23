Кто поедет на Евровидение 2019 от Украины: названо имя

Евровидение 2019 (фото: instagram.com/eurovision.ua)

MARUV набрала больше всего голосов в финале конкурса

В финале Нацотбора на Евровидение 2019 одержала победу MARUV. Она опередила всех остальных участников.

Так, судьи отдали группе Анна-Мария всего один балл. Одной из причин такого решения суддей стало, видимо, то, что девушки попали в громкий скандал из-за своей позиции по Крыму - они не считают полуостров оккупированной территорией (два балла от зрителей).

Два балла получили парни из группы Brunettes Shoot Blondes (три балла от зрителей).

Три балла неожиданно для многих получила группа KAZKA, выступление которой снова не поразило фанатов песенного конкурса (пять баллов от зрителей).

KAZKA (фото: instagram.com/kazka.band)

Четыре балла получила группа YUKO, вокалистка которой Юлия Юрина подтвердила, что хочет принять гражданство Украины (один балл от зрителей).

Пять баллов получила MARUV, которая вновь заявила, что она является "голубем мира", а также дала ответ на вопрос "чей Крым?" (шесть баллов от зрителей).

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Шесть баллов - максимальную оценку - получили девушки из Freedom Jazz (четыре балла от зрителей).

Freedom Jazz (фото: instagram.com/freedomjazz_official)

Ну, а больше всего зрительских голосов получила .

Напомним, что в финале Нацотбора в субботу, 23 февраля, на сцене ЦКМ КПИ за победу и право представлять Украину на престижном песенном конкурсе в Тель-Авиве боролись Freedom Jazz, Yuko, MARUV, Brunettes Shoot Blondes, Kazka и Анна-Мария.

Ранее известный продюсер Александр Ягольник подметил, что нынешний отбор на Евровидение 2019 очень насыщен артистами, которые или попадают в громкие скандалы, или же выступают на территории страны-агрессора.