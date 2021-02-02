Поджигатель "Эпицентра" в Первомайске раскрыл причины своего поступка

Пожар в "Эпицентре" в Первомайске 2 февраля устроил 37-летний мужчина, который ворвался в строительный супермаркет с ножом и топором, поджег помещение и ранил двоих охранников. Сейчас нарушитель, которому грозит пожизненное, уже сознался в содеянном и объяснил причины поступка.

Также выяснилось, что поджигатель был пьян, рассказал мэр Первомайска Олег Демченко, передает издание "Новости-N".

Так, правоохранители зафиксировали все визуальные признаки сильного алкогольного опьянения. В частности, от него несло спиртными напитками, речь была бессвязной и путаной. Тем не менее полицейские смогли сделать вывод со слов мужчины, что на преступление его побудили личные неприязненные отношения с директором гипермаркета.

"По подозрению в поджоге задержан один человек. Он в нетрезвом состоянии и его нужно сначала привести в чувство, чтобы отрабатывать все вопросы и предметно о чем-либо говорить... Он говорит, что приехал целенаправленно, чтобы сжечь "Эпицентр", у него неприязненные отношения, как он говорит, с директором", - заявил Демченко.

Хотя задержанный не говорит, откуда именно он приехал, в мобильнике подозреваемого около 90% контактов - из Запорожской области, поэтому "копы" полагают, что он именно оттуда.

Задержанный поджигатель "Эпицентра" в Первомайске (фото с Facebook-страницы Сергея Шайхета)

"Полиция сейчас отрабатывает версию, позже можно будет сказать более точные данные", - добавил мэр Первомайска.

Как стало известно, задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Действия мужчины квалифицировали как умышленное уничтожение или повреждение имущества и покушение на умышленное убийство.

Видео: Пожар в "Эпицентре" в Первомайске 2 февраля в результате умышленного поджога

Напомним, сегодня в Первомайске под Николаевом мужчина устроил поджог в "Эпицентре". В результате пожара никто не пострадал - работников и посетителей заведения оперативно эвакуировали.

В полиции рассказали, что мужчина пришел с топором в "Эпицентр" и напал на охранника, после чего устроил поджог и попытался скрыться. Мужчину задержали охранники, двух из них нападавший ранил топором.