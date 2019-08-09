Подсыпала в кафе клофелин: в Киеве поймали юную преступницу

В Киеве полиция задержала 15-летнюю девушку, которая орудовала вместе с преступной группировкой и подсыпала посетителям клофелин, чтобы ограбить. Детали дела рассказали в пресс-службе прокуратуры города Киева.

Несовершеннолетняя девушка промышляла вместе с группой злоумышленников в ресторанах и кафе на территории Днепровского района Киева. Схема была проста – они незаметно подсыпали посетителям клофелин в напитки, а потом пользовались беспомощным состоянием и забирали мобильные телефоны, ценности и деньги.

В частности, известно об одном из случаев. Посетительницу ресторана угостили алкогольным напитком, в который подсыпали сильное лекарственное средство, а когда она потеряла сознание – забрали ее мобильный телефон, деньги, ценности, документы, ключи от автомобиля и сам автомобиль.

Двух участников группы задержали ранее во Львове. Им предъявили подозрение и суд выбрал им меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога. Однако в ходе расследования выяснилось, что у взрослых мужчины и женщины была несовершеннолетняя напарница. Ее удалось отыскать и на данный момент ей также объявлено о подозрении по ч.2 ст.187 (Разбой), ч.3 ст.289 (Незаконное завладение транспортным средством).

"Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 4 следователями Днепровского управления полиции установлен и задержана еще одна участница преступной группы клофелинщиков, которые в начале июля этого года ограбили киевлянку, используя сильнодействующие вещества", - говорится в сообщении прокуратуры.

Девушке выбрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киеве клофелинщики обокрали известного журналиста.

А также рассказывали о том, что в Киеве мужчина поил людей сильнодействующим препаратом и забирал их вещи.