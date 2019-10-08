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Підлітки катували чоловіка електрошокером заради відео: деталі НП в Києві

STYLERПодії    08.10.2019 - 07:40
Підлітки катували чоловіка електрошокером заради відео: деталі НП в Києві
У Києві підлітки катували чоловіка електрошокером (фото: РБК-Україна)

Підлітки знущалися над чоловіком заради популярності в Instagram

У Києві група підлітків напала на п'яного чоловіка і катувала його за допомогою електрошокера. Інцидент стався в Пущі Водиці.

На опублікованому в мережі відео можна помітити, як група підлітків підійшла до чоловіка, що сидів на підлозі, і почала пред'являти йому претензії. А на наступних кадрах - чоловік вже лежить на підлозі, підлітки тягнуть його за одяг, б'ють по обличчю і неодноразово застосовують електрошокер.

Жертва знущань намагалася захиститися, закриваючи обличчя руками, але малолітні нелюди продовжували жорстокі тортури.

При цьому один з них нахабно сміявся в камеру. Нелюди зробили все це заради відео в Instagram, яке і виклали в соцмережі.

Варто відзначити, що акаунти неповнолітніх не закриті і їх можна відстежити. Постраждалий в поліцію не звертався, але після поширення відео в ЗМІ, правоохоронці вже утановили особистості нелюдів і почали розгляди.

Одному з них 16 років, другому - 18. В Instagram вони ведуть групу, в якій викладають фото та відео, на якому обидва непристойно лаються і бешкетують.

У Києві підлітки катували чоловіка електрошокером (відео: YouTube/ТСН)

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