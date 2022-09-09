В Киеве ввели скидку на коммуналку: кто и сколько сэкономит

Киевский городской совет ввел скидки или полную отмену оплаты за коммунальные услуги для жителей Киева, учреждений и организаций, пострадавших в результате войны. Решение принято на время действия военного положения.

Напомним, Верховная рада одобрила правительственный законопроект о моратории на повышение тарифов на газ, тепло и горячую воду во время войны. Цена на природный газ для бытовых потребителей не подлежит увеличению от цены, которая применялась в отношениях между поставщиком и бытовыми потребителями по состоянию на 24 февраля 2022 года.