Подорож у невідоме: топ-7 фільмів про життя після смерті

Що нас чекає по той бік життя? Це питання хвилює людство з незапам’ятних часів, і кінематограф часто звертається до цієї загадкової теми. Режисери з усього світу у своїх фільмах намагаються знайти відповіді або хоча б запропонувати цікаві версії.
РБК-Україна (проект Styler) пропонує добірку з семи кінокартин, які розкривають різні уявлення про те, що може чекати на нас за межею земного існування.
Фільм розповідає про 14-річну дівчинку на ім'я Сюзі Селмон, яку жорстоко вбивають. Її душа опиняється в дивовижному потойбічному світі, звідки вона спостерігає за рідними, які намагаються пережити втрату, і за своїм убивцею, який залишається на волі. Сюзі опиняється перед вибором: залишитися в "проміжному світі" або допомогти своїй родині викрити злочинця та знайти спокій.
Романтична комедія, в якій архітектор Девід орендує квартиру в Сан-Франциско й починає бачити привид колишньої мешканки - молодої жінки на ім’я Елізабет. Разом вони намагаються з'ясувати, що ж сталося з нею насправді, і поступово закохуються одне в одного.
Психологічний трилер, де професор психології намагається врятувати молодого чоловіка, що має намір накласти на себе руки. Реальність починає переплітатися з ілюзіями, і герой сам не може визначити, що є справжнім, а що ні.
Культова мелодрама, де дух загиблого чоловіка Сема намагається вберегти свою кохану Моллі від небезпеки. Сем звертається по допомогу до ексцентричної медіума, щоб знайти спосіб спілкуватися зі світом живих.
Драма з Робіном Вільямсом про чоловіка, який після загибелі в аварії потрапляє до райського загробного світу, але дізнається, що його дружина опинилася в пеклі. Він вирушає в небезпечну подорож, щоб знайти її і допомогти подолати страждання.
Фантастичний фільм про те, як у світі після смерті збуваються наші найглибші мрії. Герої фільму стикаються з питаннями життя та смерті, випробуваннями та вибором у пошуках сенсу.
Містичний трилер, в якому психолог допомагає хлопчику, що "бачить мертвих". Коли вони разом розкривають причини явища, психолог починає переосмислювати власне життя і взаємодію зі світом.
До слова, раніше ми називали 5 смішних та цікавих серіалів цього року, які не варто проґавити.
Окрім цього, нещодавно з'явилася добірка фільмів жахів про ляльок.