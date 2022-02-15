Под Львовом учитель нагло приставал к ученице, а потом организовал ее "травлю": детали скандала

Детали ЧП

Мать провела дочку на поезд в Карпаты 12 февраля. В нем ехали дети из класса и учитель, который представился женщине на перроне. Педагог сообщил, что все будет хорошо и попросил звонить, если понадобится в любое время. Но потом в поезде он напился и начал приставать к школьнице. Детям он также дал добро на спиртное.

"Моей дочери стало плохо, но мне никто не звонил. После 17 часов мне звонит дочь и говорит, что учитель лез к ней целоваться. Она, как могла, закрывалась от него, но он 4 раза лез к ней целоваться, а потом вообще полез под футболку. Дочь устроила скандал, педагог сначала просил ее забыть об этом, потом пошел по агрессивному пути и начал настраивать других детей против нее", - сообщила мать школьницы.

Женщина решила ехать в Карпаты и вызвала полицию. В это время уже на месте, куда приехали дети, против девочки устроили травлю. В этом участвовал учитель и остальные дети.

Полиция вмешалась в ситуацию

"Пока не было полиции, дочь все травили. Даже хозяйка домика обвиняла мою дочь, что она такие ей проблемы устроила. Дочь была в логове волков одна, пока не приехала полиция. Полиция мне звонила по телефону и говорила, чтобы я конечно сама думала как поступать, но педагог пьян", - вспоминает мама девочки.

Педагог, будучи пьяным, продолжал себя вести агрессивно. Также он рассказывал небылицы о девочке, к которой приставал. Мать ученицы написала заявление в полицию.

"Когда я приехала, полиция тоже настаивала на заявлении. Педагог вел себя агрессивно с полицией, а также рассказывал чушь о моей дочери. Одноклассники, та часть которой сначала поддерживала дочь, побоялись защищать ее сами и встали на сторону учителя (по этому факту есть даже переписка детей", - добавила женщина.

Учитель пытался загладить вину

На следующий день матери девочки позвонил по телефону тот учитель, просил решить этот вопрос мирно, предлагал извиниться. Она договорилась в понедельник встретиться с ним и поговорить.

"На следующий день я узнаю, что он до сих пор рассказывает чепуху о моей дочери и настраивает всех против нее. Так что мы решили идти до конца. Адвоката якобы нашли, но если посоветуете кого, кто работал с таким делом - буду благодарна", - написала женщина.

Интересно, что из школы матери школьницы так никто и не позвонил. Классный руководитель вообще не взял трубку. У подростка сейчас сильнейший стресс, она подавлена и ей нужна помощь психолога.