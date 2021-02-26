Под Львовом директор лицея "разнесла" одежду школьников: на коленях клубнику собирать!

В Сосновке Львовской области директор лицея раскритиковала внешний вид старшеклассников. Женщина грозилась детям не пустить их на занятия в следующий раз.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Петр Дащук.

"Прошу обратить ваше внимание, какое отношение директора школы Щербань Н.И к нашим детям !! Вот такое отношение к детям каждый день", - сообщил Петр.

ШАНОВНІ БАТЬКИ Прошу звернути вашу увагу яке ставлення дироктора школи Щербань Н.І до наших дітей!! Вот таке ставлення до дітей кожго дня! м. Соснівка. Львівська обл. Заклад загальної середньої освіти - ступенів Соснівський ліцей 2. Posted by Петро Дащук on Wednesday, February 24, 2021

На опубликованной записи можно услышать, как директор делает замечания школьникам. Также она возмутилась тем, что школьницы надевают платки, и заявила, что не будет пускать учеников в школу, если они не изменят свой внешний вид.

"Почему в рабочих штанах? Ну понятно, девки, уже готовитесь на коленях клубнику собирать. Ну это вообще! Как можно ходить в спортивных штанах, да еще с дыркой? Мне все равно, что ты упал, дыра же есть. Забирай вещи и уходи отсюда. Завтра тебя и тебя в школу не пущу, просто накажу. Привести себя завтра в порядок, найти нормальные штаны, а не рабочие", — сказала директор.

В комментариях некоторые украинцы отметили, что директор школы права и дети должны ходить на уроки в надлежащем внешнем виде.