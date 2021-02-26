Під Львовом директор ліцею "рознесла" одяг школярів: на колінах полуницю збирати!

У Соснівці Львівської області директор ліцею розкритикувала зовнішній вигляд старшокласників. Жінка погрожувала дітям не пустити їх на заняття в наступний раз.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Петро Дащук.

"Прошу звернути вашу увагу, яке відношення директора школи Щербань Н.І до наших дітей !! Ось таке ставлення до дітей кожен день", - повідомив Петро.

ШАНОВНІ БАТЬКИ Прошу звернути вашу увагу яке ставлення дироктора школи Щербань Н.І до наших дітей!! Ось таке ставлення до дітей кожго дня! м. Соснівка. Львівська обл. Заклади загальної середньої освіти - ступенів Соснівський ліцей 2. Posted by Петро Дащук on Wednesday, February 24, 2021

На опублікованому запису можна почути, як директор робить зауваження школярам. Також вона обурилася тим, що школярки одягають хустки, і заявила, що не буде пускати учнів в школу, якщо вони не змінять свій зовнішній вигляд.

"Чому в робочих штанях? Ну зрозуміло, дівки, вже готуєтеся на колінах полуницю збирати. Ну це взагалі! Як можна ходити в спортивних штанях, та ще з діркою? Мені все одно, що ти впав, дірка ж є. Забирай речі і йди геть звідси. Завтра тебе і тебе в школу не пущу, просто покараю. Доведи себе до ладу, знайти нормальні штани, а не робочі", — сказала директор.

В коментарях деякі українці відзначили, що директор школи права і діти повинні ходити на уроки в належному зовнішньому вигляді.