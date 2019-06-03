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Поднимите вашу заднюю часть тела: Саакашвили нагрубил Гройсману (видео)

STYLERЖизнь    03.06.2019 - 18:27
Поднимите вашу заднюю часть тела: Саакашвили нагрубил Гройсману (видео)
Михаел Саакашвили (Виталий Носач, РБК-Украина)

Саакашвили рассказал Гройсману, что ему нужно немедленно сделать

Михаел Саакашвили, экс-губернатор Одессы, которому недавно вернули документы для возвращения в Украину, записал эмоциональное видеообращение к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману. Видео было опубликовано на странице Саакашвили в Facebook.

Михаел Саакашвили сообщил, что просмотрел последние записи на страницах Владимира Гройсмана в социальных сетях и остался недоволен, так как премьер-министр не пишет о трагедиях, которые происходят в Украине.

"Пока вы пишете эту несусветную чушь, в Закарпатье и части Буковины затопило, там огромное количество людей пострадавших, сотни миллионов гривен прямого ущерба и это все в результате вашей экологической политики, когда вы позволили вырубить леса и повредить экосистему. Что вы несете на ваших твиттерах и на ваших сообщениях? Так вот, мой совет и настоятельная просьба: немедленно поднимите заднюю часть и немедленно летите в Закарпатье, немедленно помогайте людям! Хватит издеваться над ними. Хотя бы в конце вашего бесславного премьерства покажите, что вам хотя быть чуть не все равно. Вперед из кабмина и езжайте туда. Пока", - сказал Саакашвили.

Саакашвили эмоционально обратился к Гройсману (YouTube/Михаил Саакашвили)

Пользователи социальных сетей неоднозначно отреагировали на такие заявления экс-губернатора и некоторые даже посоветовали Саакашвили вернуться в Грузию.

  • С чувством юмора все ок.
  • Вот это настоящий Саакашвили! Такой он сейчас и нужен в сложившейся ситуации.
  • Пошел вон в Грузию. Немедленно. Там переживай за ущерб.
  • Так может вы объясните, как так получается, что уровень крайней и относительной бедности в Грузии намного выше, чем в Украине?

Поднимите вашу заднюю часть тела: Саакашвили нагрубил Гройсману (видео)Ты

Скриншот комментариев (facebook.com/SaakashviliMikheil)

  • Миша больной! Леса рубят уже 30 лет. И только сейчас сказали – зась! Демагог ты и чувак не серьезный.
  • Уважаемый Миша, а почему бы вам самому не поехать в Закарпатье и помочь этим людям? У вас есть деньги, возможность, помогите.
  • Та, кому люди сейчас нужны, сейчас задача у них не сесть. И пробраться в верхний эшелон власти.

Поднимите вашу заднюю часть тела: Саакашвили нагрубил Гройсману (видео)Поднимите вашу заднюю часть тела: Саакашвили нагрубил Гройсману (видео)

Скриншот комментариев (facebook.com/SaakashviliMikheil)

Напомним, ранее мы писали о том, как в сети эмоционально отреагировали на возвращение Саакашвили в Украину.

А также мы сообщали о том, что Михаел Саакашвили рассказал, когда собирается вернуться в Грузию.

Саакашвили сомневается, что его могут арестовать в Украине И снова гражданин: как Михеил Саакашвили вернулся в Украину
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