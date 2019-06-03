Поднимите вашу заднюю часть тела: Саакашвили нагрубил Гройсману (видео)

Саакашвили рассказал Гройсману, что ему нужно немедленно сделать
Михаел Саакашвили, экс-губернатор Одессы, которому недавно вернули документы для возвращения в Украину, записал эмоциональное видеообращение к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману. Видео было опубликовано на странице Саакашвили в Facebook.
Михаел Саакашвили сообщил, что просмотрел последние записи на страницах Владимира Гройсмана в социальных сетях и остался недоволен, так как премьер-министр не пишет о трагедиях, которые происходят в Украине.
"Пока вы пишете эту несусветную чушь, в Закарпатье и части Буковины затопило, там огромное количество людей пострадавших, сотни миллионов гривен прямого ущерба и это все в результате вашей экологической политики, когда вы позволили вырубить леса и повредить экосистему. Что вы несете на ваших твиттерах и на ваших сообщениях? Так вот, мой совет и настоятельная просьба: немедленно поднимите заднюю часть и немедленно летите в Закарпатье, немедленно помогайте людям! Хватит издеваться над ними. Хотя бы в конце вашего бесславного премьерства покажите, что вам хотя быть чуть не все равно. Вперед из кабмина и езжайте туда. Пока", - сказал Саакашвили.
Саакашвили эмоционально обратился к Гройсману (YouTube/Михаил Саакашвили)
Пользователи социальных сетей неоднозначно отреагировали на такие заявления экс-губернатора и некоторые даже посоветовали Саакашвили вернуться в Грузию.
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Скриншот комментариев (facebook.com/SaakashviliMikheil)
Скриншот комментариев (facebook.com/SaakashviliMikheil)
Напомним, ранее мы писали о том, как в сети эмоционально отреагировали на возвращение Саакашвили в Украину.
А также мы сообщали о том, что Михаел Саакашвили рассказал, когда собирается вернуться в Грузию.