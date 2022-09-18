Подкормите малину рисом и будете удивлены результату: инструкция

"Малина любит рис! Приходилось ли вам слышать о рисовой подкормке? На самом деле ничего удивительного и смешного в этом нет. Такая подкормка очень питательна", - уверены садоводы.

Почему именно рис?

Все знают о пользе риса. В нем огромное количество витаминов и нужных элементов. Для подкормки малины используется не сама крупа, а рисовая вода.

Фото: Малина будет вам благодарна за правильную подкормку (pixabay)

Как приготовить настой

Перемолотый в пыль рис заливается водой, после чего раствор процеживается. И именно им поливают малинник. Также можно использовать рисовую муку, чтобы не возиться с помолкой.

Такая подкормка улучшает иммунитет малины, способствует хорошему росту корней, от чего активно у малины начинают разрастаться побеги. И, соответственно, ягоды получаются гораздо крупнее, обильнее и вкуснее.