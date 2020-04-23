Как не подхватить коронавирус в магазине: Комаровский назвал 10 правил

Евгений Комаровский (фото: facebook.com/komarovskiynet)

Доктор Комаровский рассказал о правилах посещения магазина во время карантина из-за COVID-19

Карантин в Украине из-за коронавируса продлили до 11 мая, но при этом правительство смягчило ограничительные меры, а также предупредило о двух пиках COVID-19 в конце апреля и между 3 и 8 мая. Известный телеведущий, доктор высшей категории Евгений Комаровский дал совет украинцам, как можно сократить риск заражения в многолюдных местах: в частности, делая покупки в супермаркетах.

Об этом педиатр рассказал в своем новом видео обзоре, посвященном ситуации с коронавирусом.

"Все больше и больше появляется документов, которые регламентируют конкретную нашу жизнедеятельность в условиях строгих ограничений. Например, предлагаю вашему вниманию 10 правил посещения магазина во время карантина", - сказал Комаровский.

Как ходить в магазины на карантине

Составьте план покупок Идите в знакомый магазин, чтоб вы знали - где что лежит Избегайте часа пик Имейте санитайзер в кармане Поддерживайте дистанцию не менее одного метра от других покупателей Носите защитную маску Не прикасайтесь к своим глазам, рту и носу Дезинфицируйте ручки тележек и корзин перед их использованием (тем же санитайзером в кармане) Тщательно мойте руки после посещения магазина На нижние этажи в магазине лучше спускайтесь по лестнице, а вверх - можно воспользоваться эскалатором.

"Ну это такой замечательный вариант, чтобы избежать образования толпы, когда вы по лестнице опускаетесь, а кто-то идет вам на встречу. Вы же тогда не сможете поддерживать необходимую дистанцию 1-1,5 метра", - объяснил доктор Комаровский.

Видео: Комаровский назвал правила посещения магазина в условиях карантина из-за коронавируса

Ранее мы писали о том, что медики провели исследование и составили рейтинг мест, в каких можно заразиться COVID-19 с большей вероятностью и объяснили, почему их нужно избегать.

Также недавно немецкие ученые пришли к выводу, что коронавирус чаще всего передается при тесном контакте с носителем болезни воздушно-капельным путем, а риск заболеть от дверных ручек, кнопок лифтов и других поверхностей в общественных местах очень низкий.