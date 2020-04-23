ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Как не подхватить коронавирус в магазине: Комаровский назвал 10 правил

STYLERЖизнь    23.04.2020 - 07:06
Как не подхватить коронавирус в магазине: Комаровский назвал 10 правил
Евгений Комаровский (фото: facebook.com/komarovskiynet)

Доктор Комаровский рассказал о правилах посещения магазина во время карантина из-за COVID-19

Карантин в Украине из-за коронавируса продлили до 11 мая, но при этом правительство смягчило ограничительные меры, а также предупредило о двух пиках COVID-19 в конце апреля и между 3 и 8 мая. Известный телеведущий, доктор высшей категории Евгений Комаровский дал совет украинцам, как можно сократить риск заражения в многолюдных местах: в частности, делая покупки в супермаркетах.

Об этом педиатр рассказал в своем новом видео обзоре, посвященном ситуации с коронавирусом.

"Все больше и больше появляется документов, которые регламентируют конкретную нашу жизнедеятельность в условиях строгих ограничений. Например, предлагаю вашему вниманию 10 правил посещения магазина во время карантина", - сказал Комаровский.

Как ходить в магазины на карантине

  1. Составьте план покупок
  2. Идите в знакомый магазин, чтоб вы знали - где что лежит
  3. Избегайте часа пик
  4. Имейте санитайзер в кармане
  5. Поддерживайте дистанцию не менее одного метра от других покупателей
  6. Носите защитную маску
  7. Не прикасайтесь к своим глазам, рту и носу
  8. Дезинфицируйте ручки тележек и корзин перед их использованием (тем же санитайзером в кармане)
  9. Тщательно мойте руки после посещения магазина
  10. На нижние этажи в магазине лучше спускайтесь по лестнице, а вверх - можно воспользоваться эскалатором.

"Ну это такой замечательный вариант, чтобы избежать образования толпы, когда вы по лестнице опускаетесь, а кто-то идет вам на встречу. Вы же тогда не сможете поддерживать необходимую дистанцию 1-1,5 метра", - объяснил доктор Комаровский.

Видео: Комаровский назвал правила посещения магазина в условиях карантина из-за коронавируса

Ранее мы писали о том, что медики провели исследование и составили рейтинг мест, в каких можно заразиться COVID-19 с большей вероятностью и объяснили, почему их нужно избегать.

Также недавно немецкие ученые пришли к выводу, что коронавирус чаще всего передается при тесном контакте с носителем болезни воздушно-капельным путем, а риск заболеть от дверных ручек, кнопок лифтов и других поверхностей в общественных местах очень низкий.

Какие важные продукты и товары сохранят без дефицита в Украине: полный список Надо открыть кафе и рестораны: украинский медик сделал заявление
Новости Украины карантинЕвгений Комаровский
Lite
On Top