Как не подхватить коронавирус в магазине: Комаровский назвал 10 правил

Доктор Комаровский рассказал о правилах посещения магазина во время карантина из-за COVID-19
Карантин в Украине из-за коронавируса продлили до 11 мая, но при этом правительство смягчило ограничительные меры, а также предупредило о двух пиках COVID-19 в конце апреля и между 3 и 8 мая. Известный телеведущий, доктор высшей категории Евгений Комаровский дал совет украинцам, как можно сократить риск заражения в многолюдных местах: в частности, делая покупки в супермаркетах.
Об этом педиатр рассказал в своем новом видео обзоре, посвященном ситуации с коронавирусом.
"Все больше и больше появляется документов, которые регламентируют конкретную нашу жизнедеятельность в условиях строгих ограничений. Например, предлагаю вашему вниманию 10 правил посещения магазина во время карантина", - сказал Комаровский.
"Ну это такой замечательный вариант, чтобы избежать образования толпы, когда вы по лестнице опускаетесь, а кто-то идет вам на встречу. Вы же тогда не сможете поддерживать необходимую дистанцию 1-1,5 метра", - объяснил доктор Комаровский.
Видео: Комаровский назвал правила посещения магазина в условиях карантина из-за коронавируса
Ранее мы писали о том, что медики провели исследование и составили рейтинг мест, в каких можно заразиться COVID-19 с большей вероятностью и объяснили, почему их нужно избегать.
Также недавно немецкие ученые пришли к выводу, что коронавирус чаще всего передается при тесном контакте с носителем болезни воздушно-капельным путем, а риск заболеть от дверных ручек, кнопок лифтов и других поверхностей в общественных местах очень низкий.