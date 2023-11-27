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Подешевшали овочі, без яких важко уявити стіл української родини: що відомо

Понеділок 27 листопада 2023 13:55
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Подешевшали овочі, без яких важко уявити стіл української родини: що відомо Фото: В Україні впали ціни на овочі (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні останнім часом впали ціни на овочі з так званого борщового набору. Без них не обходиться стіл жодної української родини.

Про це розказала РБК-Україна (проект Styler) керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові Тетяна Попович.

Які овочі впали в ціні в Україні

Експерт повідомила, що червоний буряк сьогодні коштує 7-8 грн за кг та є навіть на 2% дешевшим, ніж минулого року.

Морква наразі коштує 6-8 грн за кг та подешевшала на рік аж у 1,5 рази.

"Якщо говорити про продукцію соління - ціни залишились майже на рівні минулого року, ринок асортиментом на 100% забезпечений", - зазначила Тетяна Попович.

Що буде з цінами взимку

Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький повідомив, що ціни на овочі борщового набору в Україні зростатимуть на декілька відсотків щомісяця. Але рекордних стрибків цін взимку цього року не очікується.

Висоцький вважає, що об’єми виробництва цих овочів свідчать про те, що рекордних цін вже не буде.

"Є певна споживча інфляція, пов’язана з тим, що зберігання коштує грошей. Зрозуміло, що трішки, на декілька відсотків вони будуть дорожчати, тому що є витрати на зберігання. Але таких рекордних ажіотажних цін не передбачається. Більше того, фермери демонструють готовність наступного року вирощувати по всій Україні у разі необхідності", - сказав заступник міністра.

Скільки зараз коштує морква та буряк в магазинах

Найнижча ціна на буряки зафіксована у супермаркеті Novus, там за кілограм овоча просять 7, 29 гривень.

Подешевшали овочі, без яких важко уявити стіл української родини: що відомоЦіна буряків в Україні (Скріншот)

Якщо говорити про моркву, то її ціна в магазинах стартує від 6,95 гривень за кілограм. Така ціна є в маркеті АТБ.

Подешевшали овочі, без яких важко уявити стіл української родини: що відомоЦіна моркви в Україні (Скріншот)

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