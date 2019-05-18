Подержанные вещи несут угрозу: украинцев предостерегли об опасности

Фото: Секонд-хенд (facebook.com-topsecond.by)

Вещи из секонд-хенда могут негативно отразиться на здоровье

Секонд-хенд в Украине набирает все большую популярность с каждым годом. Здесь можно не только задешево найти вещь, но и серьезно навредить своему здоровью. Об этом информирует издание "Сегодня".

Весь секонд-хенд, который попадает в Украину, обрабатывают дезинфектором формальдегидом, который попадает в организм через простой вдох и несет большую опасность для аллергиков. Однако остальным переживать не за что.

"Содержание формальдегида получилось в пределах от 9 до 17, по санитарным правилам норма составляет не больше 75 мг на кг. Уровень кислотности по всем изделиям у нас получился 6,9-7 единиц, санитарными нормами установлен уровень от 4,8 до 7,5", – говорит Людмила Качанова, заместитель начальника лаборатории ГП "Укрметртестстандарт".

Таким образом, вещи, которые были отданы на экспертизу, здоровью не угрожают. Однако от характерного запаха все равно рекомендуют избавляться. Например врачи советуют положить вещи в герметичный пакет и заморозить. После - замочить на несколько часов, а потом постирать в горячей воде.

"Дома как минимум, замачивать их в обычной теплой воде или же просто производить стирку в домашних условиях с хорошими стиральным порошками. Не помешает также и паровая профессиональная химчистка - если речь идет о пальто или куртку", - рассказала врач аллерголог.

Ранее в Днепре толпа штурмом взяла секонд-хенд, выломав дверь. После открытия магазина люди ринулись в помещение, сметая все на своем пути.

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