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Поддержка семей погибших и обеспечение нужд военных: как помогают волонтеры TAPS-Украина

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Среда 04 мая 2022 18:23
Поддержка семей погибших и обеспечение нужд военных: как помогают волонтеры TAPS-Украина Как помогают волонтеры TAPS-Украина (УНИАН)
Автор: Александр Мороз

Общественная организация "TAPS Украина", созданная в 2018 году, является членом международной организации TAPS International, основанной в США для поддержки людей, переживающих потерю близкого человека - военного.

О том, как волонтеры "TAPS-Украина" помогают семьям украинских военных - подробнее в материале.

Как известно, в 2019 году "TAPS-Украина", TAPS International и Днепровский городской совет подписали трехстороннюю декларацию по поддержке семей погибших военных.

За это время "TAPS-Украина" уже провела сотни мероприятий по психологической поддержке семей, которые переживают потерю близких на войне. Одно из последних самых масштабных мероприятий - Форум семей погибших воинов "Маленькими шагами навстречу друг другу", который провели в сентябре прошлого года. И сегодня эти же семьи являются активными волонтерами.

С началом полномасштабного нападения России на территорию Украины "TAPS-Украина" инициировала создание Координационного штаба волонтеров Днепра. Руководство общественной организации собрало всех желающих повлиять на гуманитарную ситуацию в стране и объединить их в рамках упомянутого координационного штаба.

Таким образом координационный штаб волонтеров Днепра стал еще одним направлением деятельности "TAPS-Украина". Сегодня это объединение сотен неравнодушных горожан, которые, применив профильные профессии и обучаясь новому, создали самую большую волонтерскую организацию в области.

Поддержка семей погибших и обеспечение нужд военных: как помогают волонтеры TAPS-Украина

Сегодня "TAPS-Украина" оказывает психологическую и социальную поддержку семьям погибших Героев Украины, а совместно с Координационным штабом волонтеров Днепра работает над обеспечением медицинских, гуманитарных и военных нужд ВСУ, ТРО, НГУ, СБУ и Национальной полиции.

"Также занимаемся расселением временно перемещенных лиц с территорий Харьковской, Донецкой, Луганской и киевской областей, обеспечением всем необходимым раненых военных в местных госпиталях и больницах, расположенных в прифронтовых областях. Наладили сотрудничество с представителями малого и среднего бизнеса, торговыми марками, коммерческими организациями для обеспечения гуманитарных нужд города", - отметила председатель Координационного штаба волонтеров Днепра Юлия Дмитрова.

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