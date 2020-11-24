Поддельные или просроченные: конфуз украинской делегации в Казахстане активно обсуждают в зарубежных СМИ

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий и посол Украины в Казахстане Петр Врублевский оказались в центре международного скандала. В Казахстан, где у них была намечена встреча с премьер-министром Аскаром Маминым, они приехали с просроченными ПЦР-тестами на коронавирус, из-за чего им было отказано во встрече. Данный инцидент, конечно же, не остался не замеченным СМИ.

В частности, Forbes Казахстан со ссылкой на пресс-службу премьера написал, что казахстанская сторона выразила готовность в организации встречи главы правительства РК Аскара Мамина и министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия. Однако в связи с просроченностью (более пяти дней) ПЦР-справок членов украинской делегации встреча премьер-министра РК Аскара Мамина с Владиславом Криклием не состоялась.

Кроме того, издание пишет, что они могли приехать не просто с просроченными, а с поддельными справками об отсутствии коронавируса. В таком же ключе пишет об инциденте и казахстанский Sputnik. По их данным, требуемые справки украинские чиновники в службу протокола казахстанского премьера предоставили. Но там каким-то образом определили, что результаты ПЦР-тестов на коронавирус являются "поддельными".

Российские СМИ также не упустили возможности обсудить прокол Украины на международной арене, что, безусловно, не на руку украинской делегации.

Напомним, по данным украинских СМИ, после обнаружения просроченного теста премьер-министру Украины Денису Шмыгалю даже якобы пришлось извиняться перед Аскаром Маминым. Однако данную информацию в украинском правительстве публично не подтверждали.

В свою очередь, ранее народный депутат, член фракции "Слуга народа" Александр Дубинский в эфире телеканала "Наш" назвал "кричущим" проявлением коррупции министра инфраструктуры Владислава Криклия, который пришел на заседание фракции "Слуги народа", чтобы прокомментировать законопроекты, связанные с инфраструктурой, но нарвался на прямые обвинения.