Не поддавайтесь осенней апатии: гороскоп для всех женщин с 7 по 13 сентября

Гороскоп на вторую неделю сентября гласит о том, что осень окончательно вступила в свои права и на представителей зодиакального созвездия может обрушиться хандра и апатия. Не стоит поддаваться таким чувствам, улыбайтесь. Постарайтесь провести следующую неделю максимально продуктивно.

Астрологи рассказали, что ждет всех женщин по знаку Зодиака в период с 7 по 13 сентября и сообщили, кому звезды сулят удачу и романтику. Об этом пишет издание SlovoFraza.

Женщина-Овен

Результаты прошлых месяцев наконец-то позволят Овнам перейти на новую стадию развития. Стоит внимательно смотреть по сторонам и брать от жизни все, что принадлежит по праву. Марс подарит сильный импульс для решения всех задач, исполнения желаний и развития. Возможны временные трудности, но нужно довериться самой себе и в нужный момент принять верное решение.

Женщина-Телец

На этой неделе Тельцам нужно прибавить немного скорости, так как время будет идти очень быстро и нужно будет успеть закончить много важных дел в короткие сроки. Все дела будут добавлять силу и возможности для реализации своих идей. Творческого адреналина и внутреннего подъема хватит, чтобы начать новое дело, добиться успеха и быстро обойти все преграды. Не тратьте время на пустые разговоры.

Женщина-Близнецы

Неделя станет отличной, чтобы решить все проблемы и неотложные дела, которые давно накапливались. Составьте список важных задач, чтобы не пропустить что-либо и избежать лишних неприятностей. Самодисциплина поможет достичь успеха в работе и даже в личной жизни. Не стоит рассчитывать на счастливую случайность – просто сконцентрируйтесь на важных задачах и решении временных трудностей.

Женщина-Рак

Астрологи рекомендуют составить карту желаний на всю осень и сформулировать четкий план, где нужно точно и подробно описать все, чего хотите достичь в ближайшее время. Иначе неделя станет пустой и принесет ситуации, которые будут высасывать ресурсы и формировать неприятные позиции. Наведите порядок в мыслях, делах, приоритетах. Своими действиями вы сможете привлечь благополучие и войти в нужное состояние.

Женщина-Лев

В ближайшие дни будет много эмоций и неделя станет весьма сложной. Возможны резкие перепады настроения, которые могут создать сложности в общении с окружающими, на работе, в личной жизни, в достижении успеха. Не перегружайте себя делами, оставляйте время на полноценный отдых и сон. Эти факторы сейчас очень важны, так как отвечают за душевный комфорт и внутренние силы. Не отказывайтесь от помощи близких, так как они помогут преодолеть препятствия и закончить неделю на позитиве.

Женщина-Дева

Неделя может принести неприятности и будут напряженные моменты. Астрологи рекомендуют следить за своим внутренним состоянием, эмоциями, детально продумывать свои шаги и действия. Это поможет избежать серьезных неприятностей, а также есть вероятность услышать хорошие рекомендации от начальства и увеличить свой финансовый доход. Не торопитесь с принятием решений и больше времени уделяйте своим личным интересам.

Женщина-Весы

Вас ждет на этой неделе много сюрпризов, особенно в первой половине периода. Ближайшие дни могут заложить основу на весь сентябрь. Будут неожиданные звонки, волнующие перемены, встречи в большом количестве. Постарайтесь динамику событий немного сдерживать, хотя бы до 9 сентября, так как каждая победа будет тянуть много сил и отдачи. После 9 числа вас ожидает возможность достичь желаемого.

Женщина-Скорпион

Астрологи рекомендуют этим женщинам стать главными актрисами своего собственного кино и создать свой собственный сценарий того, что будет происходить. Планеты будут активно вас поддерживать и дадут мощную энергию для того, чтобы получить свое. Не блокируйте свои ресурсы и таланты, не пытайтесь спрятаться во внутренних установках. Дайте возможность себе нормально двигаться, расти, развиваться и проявлять активность.

Женщина-Стрелец

Марс принесет Стрельцам странные новости на этой неделе и могут высыпаться старые скелеты из шкафа. Постарайтесь сохранять спокойствие, невозмутимость и размеренность, так как призраки прошлого могут задавить неразрешенными ситуациями. Забудьте о мелких недочетах, прошлых возлюбленных и забытых обещаниях – это будет сильно мешать настоящему и будущему. У вас возможен выбор: пустить прошлое в свою жизнь или окончательно от него избавиться. Любое ваше решение может кардинально изменить вашу жизнь.

Женщина-Козерог

Вами овладеет необузданная энергия, которая будет требовать освобождения. Не засиживайтесь в зоне комфорта, поставьте высокие цели и начните свой путь к новой жизни. У тех, кто верит в свои силы, возможен стремительный прорыв. Сохраняйте самоконтроль и у вас откроется новый виток развития и новый путь. Любовь на этой неделе оставит яркие впечатления и эмоции.

Женщина-Водолей

Водолеям понадобится дисциплина и порядок на этой неделе, чтобы нейтрализовать весь негатив ретроградного Марса. Особенную осторожность стоит проявить в сфере личных отношений, так как есть высокий риск конфликтов и разрыва. Будьте осторожны и избегайте эмоционально бурных споров и стрессов. Весь негатив сводите к минимуму, чтобы не потерять силы и энергию.

Женщины-Рыбы

Звезды сулят спокойную и сбалансированную неделю. Будет ощущение безопасности и события, которые принесут полезные и быстрые результаты. Хороший период, чтобы восстановить утраченные связи и обрести путь к новым отношениям и возможностям. Вселенная открыта для ваших просьб и желаний, нужно только правильно сформулировать. Возможно обострение интуиции – вы сможете предвидеть события до того, как они произойдут.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи назвали знаки Зодиака, которых осенью 2020 ждет ошеломительный успех.