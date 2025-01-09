Починається потужний енергетичний період. Що обіцяє астропрогноз на 8 січня та як залучити щастя

Астрологічний прогноз на четвер, 9 січня, попереджає про важливий та особливий період, який почнеться саме цього дня. Слід врахувати не лише це, а ще й те, що певні планети опиняться у несприятливих фазах.

Прогноз астропогоди на 9 січня

Період для нових справ і важливих рішень буде несприятливим. Втім, цього дня можна відвідувати перукарню.

"До 12:04 життєві сили в організмі людини можуть почати фонтанувати. Спрямуйте їх на зміцнення стосунків у родині, благоустрій житла. Після 12:04 не треба планувати великих інтелектуальних і фізичних навантажень. В цей час почнеться один з найбільш енергетично потужних періодів", - пояснила Соловйова.

"В організмі просинаються потужні сили, якщо не вміти керувати ними, можна нашкодити собі та своєму здоров’ю. Усі справи потребують максимального усвідомлення, зібраності та ретельності. Потрібна підвищена обережність у справах, доводьте усе раніше розпочате до логічного завершення", - додала вона.

Астролог радить братися за справи лише тоді, коли ви усвідомлюєте увесь процес від початку до фіналу. Піклуйтесь про близьких людей, робіть подарунки, даруйте радість оточуючим. Також цей день можна присвятити майновим справам, питанням з грошима та допомозі іншим. А чоловіки, зазначила Соловйова, мають зробити подарунки жінкам.

Гороскоп на 9 січня (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на четвер

9 січня - день Юпітера, планети "великого щастя", широких обріїв і багатих можливостей. До 10 червня 2025 року він буде знаходитися в Близнюках️, це положення вважається найгіршим. А до 4 лютого планета буде ретроградною.

"Уникайте балакучості та непослідовності, особливо, якщо це стосується засобів комунікацій, різноманітних гаджетів, транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання. У цей період краще не використовувати в одязі та прикрасах індиго та фіолетовий кольори", - радить експерт.

Також не слід забувати, що до 14 січня Юпітер у Близнюках потрапить в позицію руйнівного градуса. І це може принести певні перевірки на міцність, обман та інтриги.

"Не ставте себе у залежність від оточуючих. Не підлаштовуйтесь під інших, живучі за їх рахунок. Не призначайте на цей період (з 3-го до 14-го січня) важливих справ, пов’язаних зі сферою відповідальності Юпітера. Якщо ж у людини достатньо мудрості для правильного усвідомлення, вона гідно і смиренно проходить усі перевірки та випробування, то на неї може чекати хороша компенсація за стійкість і витримку", - нагадала Соловйова.