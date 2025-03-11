Починається коридор затемнень. Що заборонено робити 11 березня, аби не втратити успіх

У вівторок, 11 березня, "астрологічна погода" буде мінливою. Втім, цей день може виявитися вдалим.
Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова дала прогноз на сьогодні й сказала, що можна робити.
"Починає діяти коридор затемнень. Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічні та стоматологічні втручання та відвідування перукарні", - попередила Соловйова.
"День рівноваги, гармонії, гостинності, щедрості, оптимізму. Сприятливий час для творчості. Але уникайте сексуальних контактів", - додала вона.
Після 14:50 настає час, коли варто врахувати наступні поради:
Гороскоп на 11 березня (ілюстративне фото: freepik.com)
"Символічним управителем 11 березня є Марс, який вже вийшов зі своєї ретроградності. Через загальний фон доби не ініціюйте нових активностей, пов’язаних з оформленням на нову роботу, придбанням або ремонтом автомобіля, побутової техніки, далекими подорожами, понаднормовими навантаженнями на роботі, першим у житті використанням зброї", - розповіла астролог.
"Сприятливий час для тих, хто має підприємницький хист, комерційну жилку, організаторський талант, вміння заробляти гроші. Бажано не підсилювати марсіанську енергетику, використовуючи червоний колір і його відтінки. Поласуйте гострими стравами з часником, якщо вам це дозволяє стан здоров’я. Не відмовляйтесь повністю від м’яса, кави та чаю. Пробачайте тих, хто вас образив і в жодному разі не ображайте самі", - також розповіла вона.
За її словами, також можна присвятити деякий час фізичним навантаженням і тренуванням, взяти участь у спортивному змаганні (навіть символічному), переглянути улюблений контент, пов'язаний з героїзмом, звитягою, досягненнями, високими результатами та тріумфальними перемогами.
Цього дня варто давати відсіч у відповідь на агресію у свій бік, проходити курс прийому вітамінів для підтримки енергії в організмі.
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