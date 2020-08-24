Почему у женщин выпадают ресницы: названы причины

О красивых, длинных и ухоженных ресницах мечтает большинство женщин. Как сделать так, чтобы взгляд оставался томным и притягательным. Для начала, нужно понимать, почему ресницы выпадают. Медики назвали ряд причин.

Дефицит витаминов

Не стоит постоянно сидеть на диетах. Таким образом организм теряет витамины, которые ему жизненно необходимы. Для роста и сохранения здоровой структуры женщинам необходимо следить за питанием и включить в рацион овощи, рыбу и другие полезные продукты.

Кожные заболевания

Заболевания, которые проявляются в области века, могут стать серьезной причиной выпадения пучков ресниц. Обратитесь к врачу в таком случае. Если у вас есть кожные заболевания - не используйте временно декоративную косметику.

Гормональный сбой

В следствии гормонального сбоя - может ухудшиться состояние кожи и волос. По словам специалистов, это временно и поддается лечению. В такой период лучше проконсультироваться с врачом.

Щипцы для завивки ресниц

Неправильное их использование может привести к плачевным последствиям для девушки. Необходимо помнить, что пользовать инструментом нужно до нанесения туши.

Некачественная тушь

Не используйте дешевую и некачественную тушь, можете увидеть пучки ресниц при смывании. Перед покупкой новой туши необходимо внимательно узнать состав и рейтинг производителя.

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