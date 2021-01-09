Почему возникла пандемия COVID-19: эпидемиолог дал неожиданное объяснение

Пандемия коронавируса (фото: flickr.com)

Одной из причин пандемии коронавируса, от которой уже более года страдает весь мир, стало социальное неравенство на планете, возникшее в последние 100 лет.

Такое мнение озвучил эпидемиолог, заслуженный профессор канадского Университета Гуэлфа Дэвид Волтнер-Тоуз в интервью "Апострофу".

Эксперт по вопросам влияния экосистем на здоровье человека привел в пример эпидемии "птичьего гриппа" и Эболы.

"Если посмотрим на историческое развитие, то и пандемия COVID-19, и вирусы Эбола, и "птичий грипп", которые имели препандемический статус, возникли из-за международной торговли, путешествий, социальных потрясений и изменения демографического ландшафта", - рассказал он.

По словам профессора, все эти изменения были спровоцированы и получили быстрое развитие благодаря изменениям в сельском хозяйстве, урбанизации и одновременному сокращению сельского населения, а также экономическому развитию.

"Начиная с ХХ века, эти изменения особенно быстро произошли из-за развития науки и технологий. Все эти положительные тренды сопровождались небывалым разломом в доступности для людей благополучия, пищи, услуг здравоохранения. Изменился также подход к рабочему процессу", - заявил Волтнер-Тоуз.

Эпидемиолог отметил, что заложенное в этих процессах неравенство вызывает пандемии и ухудшает их последствия.

Эксперт считает, что предоставление всем равного доступа к системе здравоохранения и к достойной и полезной для общества работе, распределение богатств и меры по сохранению почв в аграрных регионах является "фундаментом", на котором можно построить эффективный ответ болезням.

Ранее сообщалось, что британский эпидемиолог указала на опасность мутировавшего коронавируса и заявила о необходимости принять срочные меры.

Напомним, недавно в Минздраве рассказали, как изменился коронавирус в Украине.