Чому виникла пандемія COVID-19: епідеміолог дав несподіване пояснення

Пандемія коронавірусу (фото: flickr.com)

Однією з причин пандемії коронавірусу, від якої вже понад рік страждає весь світ, стала соціальна нерівність на планеті, що виникла в останні 100 років.

Таку думку озвучив епідеміолог, почесний професор канадського Університету Гуелфа Девід Волтнер-Тоуз в інтерв'ю "Апострофу".

Експерт з питань впливу екосистем на здоров'я людини навів приклад епідемії "пташиного грипу" та Еболи.

"Якщо подивимося на історичний розвиток, то і пандемія COVID-19, і віруси Ебола, й "пташиний грип", які мали препандемічний статус, виникли через міжнародну торгівлю, мандрівки, соціальні потрясіння і зміни демографічного ландшафту", - розповів він.

За словами професора, всі ці зміни були спровоковані й отримали швидкий розвиток завдяки змінам у сільському господарстві, урбанізації та одночасному скороченню сільського населення, а також економічним розвитком.

"Починаючи з XX сторіччя ці зміни особливо швидко відбулися через розвиток науки і технологій. Всі ці позитивні тренди супроводжувалися небувалим зламом у доступності для людей благополуччя, їжі, послуг охорони здоров'я. Змінився також підхід до робочого процесу", - заявив Волтнер-Тоуз.

Епідеміолог зазначив, що закладена в цих процесах нерівність спричиняє пандемії та погіршує їх наслідки.

Експерт вважає, що надання всім рівного доступу до системи охорони здоров'я і до гідної та корисної для суспільства праці, розподіл багатств і заходи щодо збереження ґрунтів у сільській місцевості є "фундаментом", на якому можна побудувати ефективну відповідь хворобам.

Раніше повідомлялося, що британський епідеміолог вказала на небезпеку мутованого коронавірусу та заявила про необхідність вжити термінові заходи.

Нагадаємо, нещодавно у МОЗ розповіли, як змінився коронавірус в Україні.