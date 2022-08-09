Почему порой "дергается" глаз, и когда с этим надо к врачу
Видимо, у каждого из нас время от времени подергивался глаз, точнее - веко. Это неприятное и даже пугающее состояние, которое может миновать само, а может требовать помощи.
Об этом рассказала невролог Ирина Платонова на странице сообщества "Украинских врачей-блогеров".
Что такое миокимия века, и что провоцирует подергивание
Миокимия век - это непроизвольное спонтанное дрожание мышц или связок внутри мышцы. Чаще всего привлекаются мышцы нижнего века, реже - верхнего.
По словам врача, такое случается и у абсолютно здоровых людей. Провоцирующими факторами являются:
- стресс,
- нервное перенапряжение,
- эмоциональное истощение,
- плохой сон,
- курение,
- алкоголь.
В каком случае с этим надо к врачу?
Миокимия века - состояние доброкачественное и не требует дополнительных методов обследования и лечения. Длится миокимия не более нескольких часов и проходит самостоятельно.
Если миокимия длится долго, приносит дискомфорт пациенту, то возможна инъекция ботулотоксина. Обычно одной инъекции достаточно для исчезновения симптомов, но возможно повторение введения.
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