Почему порой "дергается" глаз, и когда с этим надо к врачу

Видимо, у каждого из нас время от времени подергивался глаз, точнее - веко. Это неприятное и даже пугающее состояние, которое может миновать само, а может требовать помощи.

Об этом рассказала невролог Ирина Платонова на странице сообщества "Украинских врачей-блогеров".