Почему не помогают от простуды "бабушкины" советы: некоторые из них еще и опасны

К бабушкиным средствам от простуд и для профилактики вирусных заболеваний относятся чаи с малиной, чесночный сок от насморка, оксолиновая мазь и огромное поглощение витамина С.
Однако эти способы не только не приносят пользу организму в период заболевания, но и могут сильно навредить.
Почему все эти средства абсолютно неэффективны и какой от них может быть вред, рассказали в Men's Health.
Горячий чай с малиной будет совершенно бесполезен при простуде, так как витамин С из ягод быстро разлагается при высокой температуре. Это касается и других горячих напитков с добавками, которые должны повышать уровень витамина С в организме.
Малину специалисты рекомендуют употреблять только в свежем виде, или в сушеном. Кроме того, исследования показывают, что при заболевании гриппом или ОРВИ, витамин С совершенно не повышает иммунитет.
Не стоит закапывать при простуде нос чесночным соком или смазывать ноздри оксолиновой мазью или жирным кремом – это опасно.
Кремы и мази склеивают ворсинки, которые препятствуют проникновение в дыхательные пути пыли и микрокапель, с которыми возбудители вируса попадают в организм.
А чесночный сок может сильно обжечь слизистую носа, которая и так уже воспалена из-за насморка.
Не стоит дома носить марлевую повязку или медицинскую маску, так как это малоэффективно. Эти средства защиты быстро приходят в негодность и сами становятся источником инфекций.
Маски нужно использовать при посещении публичных мест, где есть скопление людей. И менять их нужно часто.
Кроме того, нужно очень осторожно закаляться в холодное время, так как иммунитет человека в этот период и так ослаблен.
А дополнительное переохлаждение может привести не только к простудным заболеваниям, но и нарушить работу сердечно-сосудистой системы.
Напомним, ранее мы писали о том, что названы группы крови с самым сильным иммунитетом.
А также рассказывали о том, что иммунолог предупредила о рисках самолечения коронавируса и перенесения "простуды" на ногах.