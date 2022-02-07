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Почему не помогают от простуды "бабушкины" советы: некоторые из них еще и опасны

Автор: Анна Шиканова

К бабушкиным средствам от простуд и для профилактики вирусных заболеваний относятся чаи с малиной, чесночный сок от насморка, оксолиновая мазь и огромное поглощение витамина С.

Однако эти способы не только не приносят пользу организму в период заболевания, но и могут сильно навредить.

Почему все эти средства абсолютно неэффективны и какой от них может быть вред, рассказали в Men's Health.

Горячий чай с малиной будет совершенно бесполезен при простуде, так как витамин С из ягод быстро разлагается при высокой температуре. Это касается и других горячих напитков с добавками, которые должны повышать уровень витамина С в организме.

Малину специалисты рекомендуют употреблять только в свежем виде, или в сушеном. Кроме того, исследования показывают, что при заболевании гриппом или ОРВИ, витамин С совершенно не повышает иммунитет.

Не стоит закапывать при простуде нос чесночным соком или смазывать ноздри оксолиновой мазью или жирным кремом – это опасно.

Кремы и мази склеивают ворсинки, которые препятствуют проникновение в дыхательные пути пыли и микрокапель, с которыми возбудители вируса попадают в организм.

А чесночный сок может сильно обжечь слизистую носа, которая и так уже воспалена из-за насморка.

Не стоит дома носить марлевую повязку или медицинскую маску, так как это малоэффективно. Эти средства защиты быстро приходят в негодность и сами становятся источником инфекций.

Маски нужно использовать при посещении публичных мест, где есть скопление людей. И менять их нужно часто.

Кроме того, нужно очень осторожно закаляться в холодное время, так как иммунитет человека в этот период и так ослаблен.

А дополнительное переохлаждение может привести не только к простудным заболеваниям, но и нарушить работу сердечно-сосудистой системы.

Напомним, ранее мы писали о том, что названы группы крови с самым сильным иммунитетом.

А также рассказывали о том, что иммунолог предупредила о рисках самолечения коронавируса и перенесения "простуды" на ногах.

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