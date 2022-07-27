Вот почему опасно класть ноги на переднюю панель автомобиля

Во время долгой езды автомобилем пассажиры на боковом сиденье любят ставить ноги на приборную панель машины. Изменение положения тела приносит облегчение и даже благотворно влияет на здоровье (улучшается кровообращение). Однако, это может стать причиной настоящей трагедии.
Об этом пишет Sante Plusmag.
Безопасность в автомобиле зависит не только от внимания водителя к дороге, существуют также опасные позы для водителя и его пассажиров. В случае аварии последствия могут быть серьезными.
Главным стимулом прекратить такую привычку является наличие в автомобиле подушки безопасности пассажира. Она устроена таким образом, чтобы избежать больших повреждений в случае сильного удара. Подушка безопасности будет правильно работать только в том случае, если человек не трогаете ее при запуске, а такой контакт, к сожалению, происходит, когда пассажир держит ноги на передней панели.
Последствия развертывания подушки безопасности таким образом могут быть чрезвычайно опасными.
Если подушка взорвется, когда вы поставили ноги на панель, то они и части тела вокруг таза подвергаются наибольшему риску. Подушка безопасности может сломать кости и вполне возможно, что у вас будут травмы позвоночника.
Эксперты советуют быть осторожными и не класть ключи или другие мелкие предметы возле подушки безопасности.
Также важно пристегивать ремень безопасности, сидеть с прямой спиной и ногами на автомобильном коврике. Только тогда вы всегда сможете безопасно путешествовать и быть защищенными в случае аварии.
Раньше мы называли признаки, свидетельствующие, что автомобиль скоро сломается.
Также мы писали, как и чем отмыть следы от насекомых с автомобиля.