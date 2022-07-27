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Вот почему опасно класть ноги на переднюю панель автомобиля

Почему нельзя класть ноги на переднюю панель автомобиля (freepik) 
Автор: Татьяна Самарук

Во время долгой езды автомобилем пассажиры на боковом сиденье любят ставить ноги на приборную панель машины. Изменение положения тела приносит облегчение и даже благотворно влияет на здоровье (улучшается кровообращение). Однако, это может стать причиной настоящей трагедии.

Об этом пишет Sante Plusmag.

Безопасность в автомобиле зависит не только от внимания водителя к дороге, существуют также опасные позы для водителя и его пассажиров. В случае аварии последствия могут быть серьезными.

Почему нельзя так делать

Главным стимулом прекратить такую привычку является наличие в автомобиле подушки безопасности пассажира. Она устроена таким образом, чтобы избежать больших повреждений в случае сильного удара. Подушка безопасности будет правильно работать только в том случае, если человек не трогаете ее при запуске, а такой контакт, к сожалению, происходит, когда пассажир держит ноги на передней панели.

Последствия развертывания подушки безопасности таким образом могут быть чрезвычайно опасными.

Почему нельзя класть ноги на переднюю панель автомобиля (freepik)

Если подушка взорвется, когда вы поставили ноги на панель, то они и части тела вокруг таза подвергаются наибольшему риску. Подушка безопасности может сломать кости и вполне возможно, что у вас будут травмы позвоночника.

Эксперты советуют быть осторожными и не класть ключи или другие мелкие предметы возле подушки безопасности.

Также важно пристегивать ремень безопасности, сидеть с прямой спиной и ногами на автомобильном коврике. Только тогда вы всегда сможете безопасно путешествовать и быть защищенными в случае аварии.

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