Почему нужно спать в носках: ответ ученых точно вас удивит

Оказывается, у людей, которые перед сном согреваю ноги, сон приходит быстрее, и он более качественный.

Тепло в ногах помогает расширению сосудов и благодаря этому человек быстрее согревается, а внутренняя температура начинает постепенно снижаться. Этот процесс дает организму сигнал о том, что пора спать.

Спать в тепле и комфорте очень важно, так как это способствует полноценному сну без пробуждений, а утром – бодрому подъему.

В зимний период конечности замерзают быстрее, и последними наполняются теплом. Сосуды ссужаются, кровь меньше остывает и помогает удержать тепло в более важных органах.

Почему нужно спать в носках

Быстрое засыпание. По мнению ученых, тепло в ногах дает сигнал организму, что пора спать. Эксперименты на добровольцах показали, что люди в носках засыпают намного быстрее тех, кто спит с голыми ногами.

Гигиена ног. Перед сном на ступни можно нанести крем или лосьон, а сверху надеть носки. Ваши пятки станут мягче уже через пару ночей.

Более яркие ощущения в сексе. В 2005 году ученые из Университета Гронингена в Нидерландах провели исследование с использованием носков. Одна группа женщин занималась сексом в носках, вторая – без. Оказалось, что 80% участниц группы в носках почувствовали оргазм более ярким.

Хорошее настроение. В китайской медицине считается, что надевать носки на ночь очень полезно. Холод вытягивает из тела всю жизненную энергию, а теплые носки наполняют позитивной энергией и улучшают кровообращение.