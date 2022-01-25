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Почему нельзя покупать магазинный хлеб: врач дала четкий ответ

Автор: Людмила Жукова

Магазинный хлеб покупать нельзя из-за большого содержания в нем глютена и сахара.

Об этом сообщила специалист по питанию Ксения Черная.

В хлебе, который ели наши предки, не было такого количества глютена, как в современном промышленном, пояснила она.

Клейковина, которая содержится в магазинном хлебе, раздражает всю систему пищеварения.

"Из-за регулярного употребления хлеба может быть застой желчи, образование полипов, камней в желчном пузыре, проблемы с поджелудочной железой, вздутие, газообразование, проблемы с кожей, акне. Когда ты каждый день ешь рафинированные углеводы, ты повышаешь уровень глюкозы в крови, что приводит к инсулинорезистентности, а она является основной причиной сердечно-сосудистых заболеваний", - рассказала Ксения.

Диетолог сообщила важный момент - магазинный хлеб также содержит много сахара, поэтому чувство насыщения от него проходит очень быстро.

Ксения отметила, что лучше всего печь хлеб дома, а не покупать в магазине.

Напомним, что врачи назвали напиток, который в считанные минуты снижает уровень сахара

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Хлеб