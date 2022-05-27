Почему нельзя ездить на низких оборотах двигателя: могут возникнуть серьезные поломки

Езда на невысоких оборотах предполагает, что водитель не крутит бензиновый двигатель выше 2500 об/мин и дизельный более 1500 об / мин.

На подобную работу настроены и автоматические трансмиссии. Они запрограммированы переключать скорость на более высокую передачу, когда стрелка тахометра едва перешагнула отметку в 2000 об/мин.

Однако такой стиль езды на регулярной основе вреден.

Износятся подшипники коленчатого вала

Подшипники коленчатого вала страдают из-за неоптимального давления в смазочной системе. На низких оборотах подача рабочей жидкости снижается, поэтому смазочный насос не демонстрирует полную производительность. В следствие такой езды плохо смазываются стенки цилиндров и не промываются дренажные отверстия поршневых колец, что может привести к дорогостоящему ремонту мотора.

Появляются вибрации

В частности, при регулярной езде на низких оборотах неправильно сгорает топливо, что приводит к детонации двигателя. Возникающие вибрации разрушают не только компоненты мотора, но также детали коробки передач и сцепления. Повышенному износу подвергаются поршни, вкладыши коленчатого вала.

Важно знать, что больший износ двигателя автомобиля отмечается именно в ситуациях, когда водитель всеми силами стремится "сэкономить". Из-за постоянно низких оборотов увеличивается нагрузка, что приводит к преждевременному износу компонентов мотора.

Чтобы предотвратить поломку, чаще стоит держать обороты в средних значениях (от 2500 до 4000 об/мин). Периодически также допустимо поднимать стрелку тахометра до 5000 тысяч об/мин и выше. Это позволит выжечь нагар в камерах сгорания и катализаторе.

Как продлить срок службы авто

Пользуйтесь автомобилем регулярно

Эксперты говорят, что автомобиль, используемый изредка, ломается гораздо чаще, чем тот, который ездит регулярно. В автомобилях, которые простаивают месяцами, чаще всего повреждается аккумулятор, могут застрять тормоза и сцепление, ухудшится состояние шин.

Плохие дороги

Время от времени езда по плохим дорогам не принесет фатальных результатов, но злоупотребление такими участками покажет негативное влияние на подвеску. Также могут повредиться шины.

Аккумулятор

Современные автомобили имеют высокое потребление электроэнергии. Необходимость поддержания напряжения во многих электронных системах, а также сигнализации. В результате аккумулятор разряжается. Помните, что аккумулятор, который долгое время остается глубоко разряженным, можно только заменить.