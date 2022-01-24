А почему без намордника? В Киеве заметили свинью на поводке (фото)
В Киеве мужчина выгуливал свинью (коллаж РБК-Украина)
В Киеве мужчина решил выгулять огромную свинью. Животное было на поводке и замечено в Оболонском районе столицы.
Об этом сообщил в Facebook Андрей Александрович.
"А почему бы и нет? Это же домашнее животное", - подписал фото автор.
В Киеве мужчина выгуливал на поводке свинью (фото: facebook.com/groups/Obolon1096)
На снимке можно увидеть огромную черную свинью, который держит на поводке хозяин. В комментариях украинцы отреагировали на увиденное.
- Наверное, это вьетнамская вислобрюхая свинья. А они таки животные-компаньоны.
- А свинка клас. Коли коло тебе живе люба тваринка, то це частина твоєї душі.
- Повезло хрюшке, не съели на рождество. Дай Бог Пасху переживет!
- А почему без намордника?
- Половина комментаторов видит колбасу на поводке.
- Кто же первый выгуляет слона?
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