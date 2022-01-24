А почему без намордника? В Киеве заметили свинью на поводке (фото)

В Киеве мужчина решил выгулять огромную свинью. Животное было на поводке и замечено в Оболонском районе столицы.

Об этом сообщил в Facebook Андрей Александрович.

"А почему бы и нет? Это же домашнее животное", - подписал фото автор.

В Киеве мужчина выгуливал на поводке свинью (фото: facebook.com/groups/Obolon1096)

На снимке можно увидеть огромную черную свинью, который держит на поводке хозяин. В комментариях украинцы отреагировали на увиденное.