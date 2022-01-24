А чому без намордника? У Києві помітили свиню на повідку (фото)

У Києві чоловік вирішив вигуляти величезну свиню. Тварина була на повідку і помічена в Оболонському районі столиці.

Про це повідомив в Facebook Андрій Олександрович.

"А чому б і ні? Це ж домашня тварина", - підписав фото автор.

У Києві чоловік вигулював на повідку свиню (фото: facebook.com/groups/Obolon1096)

На знімку можна побачити величезну чорну свиню, яку тримає на повідку господар. У коментарях українці відреагували на побачене.