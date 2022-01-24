А чому без намордника? У Києві помітили свиню на повідку (фото)
У Києві чоловік вигулював свиню (колаж РБК-Україна)
У Києві чоловік вирішив вигуляти величезну свиню. Тварина була на повідку і помічена в Оболонському районі столиці.
Про це повідомив в Facebook Андрій Олександрович.
"А чому б і ні? Це ж домашня тварина", - підписав фото автор.
У Києві чоловік вигулював на повідку свиню (фото: facebook.com/groups/Obolon1096)
На знімку можна побачити величезну чорну свиню, яку тримає на повідку господар. У коментарях українці відреагували на побачене.
- Напевно, це в'єтнамська вислобрюха свиня. А вони таки тварини-компаньйони.
- А свинка клас. Коли коло тобі живе будь-яка варинка, то це частина твоєї душі.
- Пощастило хрюшці не з'їли на Різдво. Дай Боже Великдень переживе!
- А чому без намордника?
- Половина коментаторів бачить ковбасу на повідку.
- Хто ж перший вигуляє слона?
Як ми раніше писали, у Києві шукають новий будинок для пса Дарта, який 5 днів охороняв мертвого господаря.