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А чому без намордника? У Києві помітили свиню на повідку (фото)

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Київ, Понеділок 24 січня 2022 11:10
А чому без намордника? У Києві помітили свиню на повідку (фото) У Києві чоловік вигулював свиню (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві чоловік вирішив вигуляти величезну свиню. Тварина була на повідку і помічена в Оболонському районі столиці.

Про це повідомив в Facebook Андрій Олександрович.

"А чому б і ні? Це ж домашня тварина", - підписав фото автор.

А чому без намордника? У Києві помітили свиню на повідку (фото)

У Києві чоловік вигулював на повідку свиню (фото: facebook.com/groups/Obolon1096)

На знімку можна побачити величезну чорну свиню, яку тримає на повідку господар. У коментарях українці відреагували на побачене.

  • Напевно, це в'єтнамська вислобрюха свиня. А вони таки тварини-компаньйони.
  • А свинка клас. Коли коло тобі живе будь-яка варинка, то це частина твоєї душі.
  • Пощастило хрюшці не з'їли на Різдво. Дай Боже Великдень переживе!
  • А чому без намордника?
  • Половина коментаторів бачить ковбасу на повідку.
  • Хто ж перший вигуляє слона?

Як ми раніше писали, у Києві шукають новий будинок для пса Дарта, який 5 днів охороняв мертвого господаря.

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