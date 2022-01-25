Почему в машине появляется неприятный запах и как от него избавиться

Скрыть неприятный запах в салоне автомобиля водители пытаются с помощью специальных ароматизаторов. Но увы, они чаще всего проблему решить не могут. Хвойные запахи объединяются с запахом бензина и от этого люди в автомобиле начинают просто задыхаться.

Поэтому эксперты рекомендуют найти источник неприятного запаха, а потом уже решать, что же с ним делать дальше.

Если выяснить самостоятельно не получается, то стоит обратиться к профессионалам на автосервисе. Посторонний запах может говорить о какой-то поломке и ваш автомобиль стал опасным.

Запах бензина

Такой аромат в машине самый опасный и чаще всего он указывает на вытек горючего, проблему с бензиновым шлангом или баком. Выключите двигатель и посмотрите, нет ли следов бензина на асфальте. Если есть – немедленно отвезите машину на диагностику, желательно на эвакуаторе.

Запах тухлых яиц

Это запах сероводорода. Он может говорить о том, что каталитический нейтрализатор не перерабатывает сероводород на диоксид серы в выхлопе. Также это может говорить о том, что забился топливный фильтр, о проблемах в топливной системе. И еще – многие другие причины.

Если такой запах появляется регулярно, то нужно немедленно провести диагностику автомобиля.

Запах сладкого сиропа

Сладкий запах в автомобиле обычно появляется из-за протечки бачка с антифризом (жидкостью, которая охлаждает двигатель). Посмотрите, нет ли лужи или пятна жидкости под машиной. Запах антифриза очень быстро проникает в салон автомобиля, а порой на полу можно обнаружить пятна масляной жидкости розового или зеленого цвета.

Запах гари

Причин такого неприятного запаха может быть много: в систему выхлопа попала вода из лужи, резкое торможение. Если запах появляется часто или становится постоянным – отправляйтесь на СТО.

Запах жженой резины

Проблема может быть в тормозных дисках или в неисправности колодок. Их можно проверить легко – дотроньтесь рукой. Если обжигают – значит неисправны. Если запах появился после ошибки при переключении передач, то проблема может быть в сцеплении. Неисправность нужно найти и устранить с помощью специалистов.

Запах плесени

Обычно такой запах появляется из-за неисправности кондиционера. Возможно, там нужно поменять фильтр. Если вы включили кондиционер после перерыва и появился неприятный аромат – обратитесь к специалистам.

Запах несвежих носков

Такой запах появляется от накопления влаги. Зимой – из-за снега, мокрых ковриков, грязной обуви, а летом – сношенные резиновые уплотнители окон и дверей и из-за этого влага попадает в салон.

Чаще всего причиной этого запаха является именно проблема с ковриками. Зимой они сырые почти постоянно, а при включении обогрева начинают вонять. Коврики можно почистить и постирать, но лучше – заменить на новые.

Также влага накапливается под обивкой сидений, под ковролином на полу. Старайтесь чаще просушивать автомобиль, чистить коврики, ворс на покрытии салона.

Запах сигарет

Причина – в вашей машине много и часто курят. Избавиться от этого запаха самостоятельно невозможно. Запах табака плотно въедается в пластик и ткани в салоне и без химчистки не обойтись.

Запах тухлятины

Проверьте все уголки в вашем салоне, так как такой запах появляется от забытой еды. Также такой запах может дать любой напиток с молоком, который разлили в салоне. Если капли молока попали в труднодоступные места, под обшивку салона – то вонь будет жуткая и исправить это будет невероятно сложно.