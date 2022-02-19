Почему коты спят на людях: основные причины

Часто можно наблюдать, как коты ложатся спать на хозяев. Однако, люди не могут понять причин таких действий любимца.

Эксперты говорят, что в основном кошки ложатся спать на человека, потому что им так удобно.

Однако, есть и другие причины таких действий. В частности, если в доме прохладно, то кот ложится спать на человека, чтобы согреться.

Также животное может хотеть тактильного контакта. Многие кошки ложатся на людей, когда страдают от дефицита внимания, поэтому так просит больше заботы.

Часто кошка ложится на человека и урчит. Так он выражает свою привязанность. Важно отметить, что четвероногий не станет лежать на том, кого он не любит.

Почему кошки любят спать на людях (freepik)

Отметим, что даже если кот имеет дома удобное и мягкое место, он все равно будет хотеть спать рядом с хозяином. К тому же если в детстве животному часто разрешали спать рядом, то так он и продолжает делать во взрослом возрасте.

Кроме того, если неприязненно относятся к его хозяина животного, или забирают слишком много внимания, то таким образом кот может защищать или же ревновать человека.

Добавим, что во время болезни кошка не может постоять за себя и не чувствует голода. Неудивительно, что инстинкт диктует ей найти укромное место, чтобы спрятаться от крупных хищников.

Коты могут мурчать по совершенно разным причинам, например, от радости, стресса или голода. И, что интересно, частота их мурлыкание от 25 до 150 герц является такой, что может стимулировать регенерацию тканей.