Почему не хочется секса: врачи рассказали всю правду об интиме

Секс - неотъемлемая и очень важная часть отношений, которая приносит нам удовольствие и делает отношения гармоничными. Но бывает так, что один из партнеров или оба могут испытывать безразличие и снижение либидо. И причина тому не только стресс.

Об этом речь идет в медицинском онлайн-хабе DOC.UA.

Гормональные нарушения

В женском организме в период с 30 до 45 лет происходит снижение уровня эстрогенов, из-за чего влагалищные мышцы становятся менее эластичными, а половые органы выделяют гораздо меньше смазки.

Если вы чувствуете снижение сексуального влечения, вам необходимо сдать анализ, определяющий количество гормонов в щитовидной железе и гормонов в крови (щитовка и секс взаимосвязаны).

Если мужчине не хочется секса, причины могут крыться в пониженном тестостероне. Снижение тестостерона - нормальное явление в процессе старения. Однако при резком падении тестостерона необходимо обратиться к врачу-урологу.

Болезни

Самый распространенный пример - инфекции, передающиеся половым путем. ИППП проявляются не сразу и имеют пагубное влияние именно на женский организм. Такие заболевания вызывают дискомфорт и боль, вот почему может не хотеться секса.

Чтобы исключить ИППП, нужно регулярно обследоваться у врача, даже если симптомы отсутствуют. Это особенно актуально при смене полового партнера и появлении подозрительных признаков (выделения, жжение, зуд, зуд, запах и тому подобное).

На половое влечение могут влиять и многие несексуальные заболевания, включая артрит, рак, диабет, высокое кровяное давление, ишемическую болезнь сердца и неврологические заболевания.

Лекарства

Часто подобный эффект дают оральные контрацептивы, особенно в первые дни приема, пока организм адаптируется к новому препарату.

Также снижать сексуальное желание могут антидепрессанты, которые регулируют уровень серотонина.

Другие препараты, которые могут влиять либидо:

нейролептики, повышающие уровень пролактина;

лекарства против простаты;

обезболивающие препараты;

лекарства против высокого артериального давления.

Стресс и переутомление

Это основная причина, когда не хочется секса, как мужчинам, так и женщинам. Постоянный и длительный стресс может спровоцировать всплеск гормонов, адреналина и кортизола, которые в большом количестве вызывают снижение сексуального желания.

Также во время стресса могут сужаться артерии. Это сужение ограничивает кровообращение и потенциально вызывает эректильную дисфункцию.

Если вы чувствуете постоянную усталость, стресс или беспокойство, вам может потребоваться изменить образ жизни и посоветоваться с терапевтом.

Рутина семейной жизни

Сексуальный интерес со временем имеет тенденцию к взлетам и падениям. И нет ничего необычного в том, что на разных этапах отношений у партнеров разное половое влечение.

Причины тому могут быть следующие:

длительные отношения (проходит влюбленность и исчезает новизна);

потеря сексуального влечения (не хочу секса, не возбуждаюсь);

монотонность и однообразие секса;

нерешенный конфликт и частые ссоры;

отсутствие доверия и постоянная ревность к партнеру;

чувство меньшей связи между друг другом;

вы не чувствуете своей сексуальности;

нехватка времени на секс;

физические сексуальные проблемы.

Поговорите с партнером о том, почему не хочется секса и попробуйте найти самостоятельное решение ситуации, если не получится - обратитесь за помощью к врачу-сексопатологу.

Бессонница

Недостаток полноценного сна может быть причиной снижения сексуального влечения и возбуждения. А бессонница - одно из самых распространенных нарушений сна, может быть фактором риска сексуальной дисфункции.

Алкоголь и наркотики

Употребление сильного алкоголя связано со снижением выработки тестостерона. Чрезмерное употребление алкоголя в течение длительного времени может снизить сексуальное влечение, как у женщин, так и у мужчин.

Также алкоголь мешает испытывать сексуальное возбуждение, вмешиваясь в сигналы между мозгом и гениталиями, а также может ускорить или замедлить эякуляцию.

Помимо алкоголя, употребление табака, марихуаны и других наркотиков также связано с уменьшением выработки тестостерона.

Фото: Проблемы с сексом не только из-за стресса (freepik)

Беременность и рождение ребенка

Потеря интереса к сексу часто встречается во время беременности, после родов и во время кормления грудью.

Причины этому могут быть следующие:

изменения уровня гормонов;

изменения фигуры и качества тела;

истощение и усталость;

болезненный секс из-за травм, например, порез или разрыв после родов;

изменения приоритетов, например, женщина сосредоточена на уходе за ребенком.

Страх перед интимной близостью

Боязнь интимной близости или эротофобия - довольно распространенное отклонение, которое может возникнуть по следующим причинам:

сексуальное насилие или домогательства;

культурные и религиозные страхи;

детские травмы;

страх забеременеть;

страх перед болезнью.

Стыд и страх осуждения

Некоторые люди нервничают по поводу того, "хороши ли они в постели". Это может вызвать сильный психологический дискомфорт, заставляя их вообще избегать сексуальной близости из-за страха насмешки или осуждения.

Иногда не хочется заниматься сексом вследствие подавления сексуальных фантазий и неумения психологически настроиться на будущую близость.

Неправильное питание

Например, переедание или жирная пища может привести к множеству проблем со здоровьем, которые могут негативно повлиять на вашу сексуальную жизнь.

Такая проблема, как эректильная дисфункция часто связана с ожирением и диабетом, которые могут возникнуть из-за неправильного питания.

Заниженная самооценка

Если вы чувствуете себя непривлекательным, вам не нравится то, что вы видите в зеркале, все это может повлиять на то, почему редко хочется секса или не хочется вообще.

Низкая самооценка также может вызвать беспокойство сексуальной активности, что может привести к проблемам с эрекцией у мужчин и к снижению сексуального влечения у женщин.

Если вы испытываете проблемы с сексуальным влечением, обратитесь за консультацией к специалисту.