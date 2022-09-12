Почему не хочется секса: врачи рассказали всю правду об интиме
Секс - неотъемлемая и очень важная часть отношений, которая приносит нам удовольствие и делает отношения гармоничными. Но бывает так, что один из партнеров или оба могут испытывать безразличие и снижение либидо. И причина тому не только стресс.
Об этом речь идет в медицинском онлайн-хабе DOC.UA.
Гормональные нарушения
В женском организме в период с 30 до 45 лет происходит снижение уровня эстрогенов, из-за чего влагалищные мышцы становятся менее эластичными, а половые органы выделяют гораздо меньше смазки.
Если вы чувствуете снижение сексуального влечения, вам необходимо сдать анализ, определяющий количество гормонов в щитовидной железе и гормонов в крови (щитовка и секс взаимосвязаны).
Если мужчине не хочется секса, причины могут крыться в пониженном тестостероне. Снижение тестостерона - нормальное явление в процессе старения. Однако при резком падении тестостерона необходимо обратиться к врачу-урологу.
Болезни
Самый распространенный пример - инфекции, передающиеся половым путем. ИППП проявляются не сразу и имеют пагубное влияние именно на женский организм. Такие заболевания вызывают дискомфорт и боль, вот почему может не хотеться секса.
Чтобы исключить ИППП, нужно регулярно обследоваться у врача, даже если симптомы отсутствуют. Это особенно актуально при смене полового партнера и появлении подозрительных признаков (выделения, жжение, зуд, зуд, запах и тому подобное).
На половое влечение могут влиять и многие несексуальные заболевания, включая артрит, рак, диабет, высокое кровяное давление, ишемическую болезнь сердца и неврологические заболевания.
Лекарства
Часто подобный эффект дают оральные контрацептивы, особенно в первые дни приема, пока организм адаптируется к новому препарату.
Также снижать сексуальное желание могут антидепрессанты, которые регулируют уровень серотонина.
Другие препараты, которые могут влиять либидо:
- нейролептики, повышающие уровень пролактина;
- лекарства против простаты;
- обезболивающие препараты;
- лекарства против высокого артериального давления.
Стресс и переутомление
Это основная причина, когда не хочется секса, как мужчинам, так и женщинам. Постоянный и длительный стресс может спровоцировать всплеск гормонов, адреналина и кортизола, которые в большом количестве вызывают снижение сексуального желания.
Также во время стресса могут сужаться артерии. Это сужение ограничивает кровообращение и потенциально вызывает эректильную дисфункцию.
Если вы чувствуете постоянную усталость, стресс или беспокойство, вам может потребоваться изменить образ жизни и посоветоваться с терапевтом.
Рутина семейной жизни
Сексуальный интерес со временем имеет тенденцию к взлетам и падениям. И нет ничего необычного в том, что на разных этапах отношений у партнеров разное половое влечение.
Причины тому могут быть следующие:
- длительные отношения (проходит влюбленность и исчезает новизна);
- потеря сексуального влечения (не хочу секса, не возбуждаюсь);
- монотонность и однообразие секса;
- нерешенный конфликт и частые ссоры;
- отсутствие доверия и постоянная ревность к партнеру;
- чувство меньшей связи между друг другом;
- вы не чувствуете своей сексуальности;
- нехватка времени на секс;
- физические сексуальные проблемы.
Поговорите с партнером о том, почему не хочется секса и попробуйте найти самостоятельное решение ситуации, если не получится - обратитесь за помощью к врачу-сексопатологу.
Бессонница
Недостаток полноценного сна может быть причиной снижения сексуального влечения и возбуждения. А бессонница - одно из самых распространенных нарушений сна, может быть фактором риска сексуальной дисфункции.
Алкоголь и наркотики
Употребление сильного алкоголя связано со снижением выработки тестостерона. Чрезмерное употребление алкоголя в течение длительного времени может снизить сексуальное влечение, как у женщин, так и у мужчин.
Также алкоголь мешает испытывать сексуальное возбуждение, вмешиваясь в сигналы между мозгом и гениталиями, а также может ускорить или замедлить эякуляцию.
Помимо алкоголя, употребление табака, марихуаны и других наркотиков также связано с уменьшением выработки тестостерона.
Фото: Проблемы с сексом не только из-за стресса (freepik)
Беременность и рождение ребенка
Потеря интереса к сексу часто встречается во время беременности, после родов и во время кормления грудью.
Причины этому могут быть следующие:
- изменения уровня гормонов;
- изменения фигуры и качества тела;
- истощение и усталость;
- болезненный секс из-за травм, например, порез или разрыв после родов;
- изменения приоритетов, например, женщина сосредоточена на уходе за ребенком.
Страх перед интимной близостью
Боязнь интимной близости или эротофобия - довольно распространенное отклонение, которое может возникнуть по следующим причинам:
- сексуальное насилие или домогательства;
- культурные и религиозные страхи;
- детские травмы;
- страх забеременеть;
- страх перед болезнью.
Стыд и страх осуждения
Некоторые люди нервничают по поводу того, "хороши ли они в постели". Это может вызвать сильный психологический дискомфорт, заставляя их вообще избегать сексуальной близости из-за страха насмешки или осуждения.
Иногда не хочется заниматься сексом вследствие подавления сексуальных фантазий и неумения психологически настроиться на будущую близость.
Неправильное питание
Например, переедание или жирная пища может привести к множеству проблем со здоровьем, которые могут негативно повлиять на вашу сексуальную жизнь.
Такая проблема, как эректильная дисфункция часто связана с ожирением и диабетом, которые могут возникнуть из-за неправильного питания.
Заниженная самооценка
Если вы чувствуете себя непривлекательным, вам не нравится то, что вы видите в зеркале, все это может повлиять на то, почему редко хочется секса или не хочется вообще.
Низкая самооценка также может вызвать беспокойство сексуальной активности, что может привести к проблемам с эрекцией у мужчин и к снижению сексуального влечения у женщин.
Если вы испытываете проблемы с сексуальным влечением, обратитесь за консультацией к специалисту.
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