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Ученые "открыли" лучшую позу для удовольствия женщины в постели

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Пятница 08 июля 2022 16:00
Ученые "открыли" лучшую позу для удовольствия женщины в постели Фото: Ученые "открыли" лучшую позу для удовольствия женщины в постели (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Ученые провели интересный эксперимент и определили, какая поза во время полового акта будет способствовать максимальному удовлетворению женщины и поможет быстрее достичь оргазма.

Об этом пишет The Sun.

Как проводилось исследование

Ученые использовали ультразвуковой сканер, чтобы понять, какая поза обеспечит наилучший прилив крови к "ответственному" за женский оргазм - клитору.

В течение 10 минут анализировались такие позы: лицом к лицу с женщиной наверху (Наездница), лицом к лицу сидя (Лотос), лицом к лицу с мужчиной наверху (Миссионерская) - с подушкой и без нее, стоя на коленях (Догги стайл).

Классика, но с усовершенствованиями

Оказалось, что миссионерская поза не такая уж и скучная, как о ней думают. Однако есть и нюансы - в такой позе женщина получала наивысшее наслаждение, когда под ее ягодицы была подложена подушка.

Ученые использовали специальную жесткую клиновидную подушку. Исследователи говорят, что такие секс-подушки обеспечивают более точную и стабильную угловую форму таза, чем обычная подушка, на которой вы спите.

А вот популярная поза Догги-стайл оказалась самой бесполезной для женщины.

"Положение на коленях при входе сзади создает наименьший прямой контакт клитора и приводит к незначительному увеличению кровотока по сравнению с положениями лицом к лицу", - резюмировали исследователи.

Ранее мы писали о том, что преждевременная эякуляция оказалась переоцененным расстройством.

Также сообщалось, почему женщины на самом деле имеют проблемы с оргазмом и как это исправить.

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