Почему футболистам нельзя раздеваться после гола, и что грозит Довбику за пробежку в "топике"

Раньше футболисты реагировали на гол более сдержано и уж точно не раздевались

"На протяжении многих десятилетий в истории футбола никому в голову не приходило праздновать гол таким образом. Если вы вспомните старые времена, там вообще подходили к этому по-мужски - подбежали, слегка обняли друг друга или похлопали по плечам. Разбежались, играем дальше", - рассказывает главред журнала "Футбол", Артем Франков.

Почему футболки снимать нельзя?

Впервые запрет на раздевание ввели в 2004 году. Версии были разными. По одной из них - это нужно, чтобы игроки не затягивали время игры.

Однажды случился курьез с уругвайским футболистом Диего Форланом. Он стянул футболку после забитого гола, но мяч быстро разыграли, спортсмен не успел одеться, да так и пробегал часть игры полуголым.

По второй версии - запрещено демонстрировать неофициальную рекламу и другие надписи на одежде. К примеру, на Евро-2012 игрок сборной Дании Никлас Бендтнер снял футболку и показал часть белья с лого букмекерской компании. За это игрока оштрафовали на 100 тысяч евро и отстранили от игры.

Но были и исключения. Десять лет назад британский футболист Билли Шарп после гола снял футболку и показал надпись: "Это для тебя, сын!" Его ребенок умер несколько дней до игры. Тогда арбитр желтую карточку не достал...

В 2016-м году появилась еще одна версия, почему раздевания запрещены. Это объяснили вероятным оскорблением для некоторых культур.

Что грозит Артему Довбику за "стриптиз" на поле?

За голый торс Артему Довбику сразу же вручили желтую карточку. Если спортсмен получит еще одну такую в матче с Англией 3 июля, в случае выхода Украины в 1/2 финала, на поле Артем выйти не сможет.

Видео: Почему футболистам нельзя раздеваться на поле (ТСН)

Что было надето на Артеме Довбике?

Интересно, что после того, как фото Артема Довбика в черном топе облетело весь мир, многие задались вопросом, что на нем надето. Кое-кто даже окрестил это "лифчиком". Но ответ прост - это спортивный топ (жилет), который крепит между лопатками футболиста специальное GPS-устройство.

С его помощью тренерский штаб и врачи получают информацию о перемещении игрока и его состоянии здоровья (скорость, ускорение, пройденный путь, пульс, сердечные ритмы, реакция организма на столкновения). Стоит такое удовольствие немало - 234.99 евро (7,5 тыс. грн).

Смотрите ниже тот самый победный гол Артема Довбика и его неподдельный триумф после победы.