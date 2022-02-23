Почему болит голова после тренировки: эксперты рассказали, как это предотвратить

Головная боль после занятий спортом является довольно распространенным явлением. Однако, есть способы, которые помогут решить эту проблему и получать от тренировок больше удовольствия.
В частности, этот вид головной боли возникает в процессе интенсивных занятий спортом или после них, сообщает ProstoWay.
По словам специалистов, боль ощущается и справа, и слева в отличие от мигрени и обычно она пульсирующая.
Также разделяют два типа боли: первичный длится от 5 минут до 48 часов, вторичный - дольше, и он гораздо сильнее. К тому же головная боль может сопровождаться потерей сознания, тошнотой, двоением в глазах.
Такая боль, как правило, возникает из-за интенсивности тренировки. Отмечается, что после бега или езды на велосипеде его нет. На возникновение боли может повлиять изменение высоты, обезвоживание, жара, влажность и падение уровня сахара в крови.
Поэтому специалисты рекомендуют принимать обезболивающее за час до тренировки. Однако, если человек занимаешься спортом почти каждый день и головная боль возникает постоянно, то стоит обратиться к врачу, а не пить таблетки.
К тому, может быть так, что определенный вид тренировки не подходит человеку и стоит заменить его на другой вариант.
Кроме того, во время занятий спортом не менее важно, правильно дышать, в спокойном темпе, без задержек. Важно также не пропускать разминку.
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