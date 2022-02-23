UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Почему болит голова после тренировки: эксперты рассказали, как это предотвратить

Автор: Татьяна Самарук

Головная боль после занятий спортом является довольно распространенным явлением. Однако, есть способы, которые помогут решить эту проблему и получать от тренировок больше удовольствия.

В частности, этот вид головной боли возникает в процессе интенсивных занятий спортом или после них, сообщает ProstoWay.

По словам специалистов, боль ощущается и справа, и слева в отличие от мигрени и обычно она пульсирующая.

Также разделяют два типа боли: первичный длится от 5 минут до 48 часов, вторичный - дольше, и он гораздо сильнее. К тому же головная боль может сопровождаться потерей сознания, тошнотой, двоением в глазах.

Как избежать головной боли

Такая боль, как правило, возникает из-за интенсивности тренировки. Отмечается, что после бега или езды на велосипеде его нет. На возникновение боли может повлиять изменение высоты, обезвоживание, жара, влажность и падение уровня сахара в крови.

Поэтому специалисты рекомендуют принимать обезболивающее за час до тренировки. Однако, если человек занимаешься спортом почти каждый день и головная боль возникает постоянно, то стоит обратиться к врачу, а не пить таблетки.

К тому, может быть так, что определенный вид тренировки не подходит человеку и стоит заменить его на другой вариант.

Кроме того, во время занятий спортом не менее важно, правильно дышать, в спокойном темпе, без задержек. Важно также не пропускать разминку.

Ранее мы сообщали, что ученые нашли новый эффективный метод, который спасет от мигрени.

Также мы писали, какие комнатные растения могут вызвать головную боль.

Читайте РБК-Украина в Google News
головная боль