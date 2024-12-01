Початок зими та особливий Молодик. Що обіцяє астрологічний прогноз на 1 грудня

Прогноз астропогоди на 1 грудня

В перший день зими Соловйова радить утриматися від нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, також не варто змінювати зачіску та колір волосся.

Не забувайте й про те, що Меркурій досі перебуває у ретрограді. Через це, зазначає астролог, варто відмовитися від:

важливих переговорів

відкриття бізнесу

оформлення на нову роботу

початку будівництва чи ремонту

купівлі автомобілів

ініціювання судових розглядів і позовів

далеких поїздок

початку нових видів тренувань і підвищених фізичних навантажень

понаднормових навантажень на роботі.

"Не можна оформляти шлюб, робити коштовні придбання, пластичні та косметологічні втручання. Уникайте сексуальних розваг", - зазначила Соловйова.

Гороскоп на 1 грудня (ілюстрація: freepik.com)

Що заборонено робити на Молодика

"1 грудня о 08:21 (за київським часом) відбудеться точна фаза Молодика. Слідкуйте за думками: сформовані завтра уявні форми повинні бути виключно позитивними, оскільки незабаром негативні також будуть легко впроваджуватися у життя. Добре планувати: усе задумане має більше шансів реалізуватися, ніж сформульоване в інші фази Місяця", - розповіла Соловйова.

"Особливо сприятлива для цього перша година першої доби, тобто з 08:21 до 09:21 за Києвом. Також варто врахувати, що цього дня Місяць буде у Стрільці у поєднанні з Сонцем", - додала вона.

Обидва світила, пояснила астролог, будуть у складних аспектах з Юпітером (планетою "великого щастя", широких обріїв, багатих можливостей, подорожей, юриспруденції, законотворчості, освіти, науки та всього іноземного), який водночас є управителем Молодика, і Сатурном (планетою мудрості, обмежень, обов’язків, часу, відповідальності, законів, подолання труднощів, порядку та карми).

"З Сатурном і Місяць, і Сонце утворять по одній "Печатці нещастя". Тому будьте дуже обережними з формулюванням планів на цей Молодик, оскільки під час їх реалізації можливі складнощі, проблеми, прорахунки та збитки. У першу чергу це може торкнутися подорожей, юриспруденції, законотворчості, освіти, науки та всього іноземного", - зазначила Соловйова.

Оскільки цей Молодик відбудеться під час дії ретроградного Меркурія та тіньового періоду ретро Марсу, також розповіла астролог, краще планувати активності лише в тих справах та сферах, в яких ви вже не вперше. Нові процеси краще не ініціювати.

Що треба зробити 1 грудня (ілюстрація: freepik.com)

Окрім цього, у неділю настає день Сонця, яке відповідає за наше внутрішнє "Я", свідомість, світогляд, світовідчуття, світорозуміння, життєву силу, енергію, здоров’я, індивідуальність, темперамент, самореалізацію, джерела самовираження та цілісності.

"Через загальний фон доби краще не розпочинати нові справи, які стосуються дії денного світила: дозвілля з дітьми, різноманітні розважальні та азартні ігри, виступи перед аудиторією, романтичні пригоди. Можна відвідувати концерти, шоу, вистави", - радить астролог.

"Присвятіть годину-іншу своєму хобі та будь-якій творчості. Краще не підсилювати сонячну енергію, використовуючи в одязі помаранчевий, золотистий, жовтий кольори, не застосовувати символи денного світила (соняшник, лев), не носити прикраси із золота та не зловживати апельсинами", - резюмувала вона.