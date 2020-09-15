"Поборы" в школе Харькова вышли на новый уровень: высшая наглость

В одной из харьковских школ с родителей требуют объяснительные записки за то, что они не сдают деньги "на фонд школы". Об этом свидетельствует скриншот из переписки между родителями и учителями. Подробности рассказывают в канале Telegram "Х**вый Харьков".

Как сообщается, информирование о необходимости сдачи денег на фонд класса и школы уже перешли в чаты между учителями и родителями в мессенджерах. Теперь же вместе с информацией о сборе денег требуют объяснительные с родителей, почему те не сдают деньги.

"Те, кто не сдает фонды школы, напишите, пожалуйста, объяснительную записку (по какой причине не сдаете) и передайте ребенком классному руководителю! Это просьба классного руководителя. Потому что с нее тоже требует дирекция. Девочки, это не наши "выдумки". С нас требуют деньги (фонд школы) или объясните почему не платят", - говорится в сообщении в чате между учителями и преподавателями.

Поборы в школе Харькова (скриншот: Х**вый Харьков)

"Поборы в 73 школе выходят на новый уровень", - подписали скриншот в канале.

В обсуждении в канале люди стали комментировать поборы, рассказывая о новых суммах. Так, одна из пользовательниц заявила, что в 102 школе с учеников младшей школы требуют по 50 гривен в месяц "при учете того, что в классе учится 28 человек, это достаточно крупная сумма выходит". Некоторые просто выражают свое недовольство тем, что помимо требования денег родителей еще вынуждают придумывать оправдания и писать объяснительные за то, что они вообще делать не обязаны.

Ранее юристы рассказывали, что в случае, если с родителей требуют деньги в школе, можно жаловаться администрации школы. Если это не помогает — в управление образования. Если и это не помогает, то следует обращаться в правоохранительные органы.

Стоит отметить, что педагогам, занимающимся вымогательством, грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, что ранее в украинских детсадах придумали новые "поборы" из-за карантина.

Также мы писали, что В Тернопольском лицее №21 с художественным уклоном решили освятить учебное заведение и требовали с родителей деньги.