Поборовшая коронавирус украинка рассказала о болезни: я 23 дня была без сознания

Украинка рассказала о тяжелой болезни коронавирусом (фото: УНИАН)

В Винницкой области коронавирусом переболела известный педагог Нина Лашина. Женщине 61 год и у нее сахарный диабет. Она заболела еще во время выборов осенью и провела в реанимации больше месяца, тяжело болел и ее сын.

По словам украинки, ее "вытащили медики Винницкой городской больницы № 1, а вернули к жизни специалисты "чернобыльского диспансера". Об этом она рассказала изданию "33 канал".

Вначале болезни, когда поднялась температура, Нина вызвала скорую помощь, ведь понимала, что с ее диабетом шутить нельзя, но медики ее послушали и не забрали в больницу. Потом она обратилась к своему семейному врачу. Тот направил женщину на госпитализацию.

"Положили в терапию первой городской больницы. Но там я была недолго, потому что поднялся сахар до 31,9 и я впала в кому… 23 дня была без сознания, в этом мире меня держали аппараты, к которым была подключена. Никто не давал никаких прогнозов. Сыновья дежурили у больницы и только спрашивали санитаров, которые выносили черные мешки, не Лашина ли это… Я была одной из самых тяжелых пациенток. По моему случаю собиралась коллегия Академии медицинских наук Украины, консультировала профессор Лариса Мороз", — рассказала она.

Нина Лашина провела в реанимации больше месяца (фото: 33kanal.com)

Благодаря врачам Нину поставили на ноги. Она очень благодарна медикам, ведь они подарили ей жизнь.

"Потому что на 24-й день комы наконец пришла в себя. Когда открыла глаза, увидела над собой врача, который контролировал работу аппаратов. Он мне улыбнулся, и я почувствовала себя живой. Потом меня перевели в другую реанимационную палату, где были больные полегче. Но я и дальше не обходилась без кислорода. Спасибо соседкам по палате, которые мне помогали садиться, вставать на ноги. Еще две недели врачи заново запускали работу моих почек и печени", — рассказала Лашина.

За время пребывания в реанимации у женщины буквально вросла медицинская маска в лицо. Она практически ничего не ела и похудела на 30 килограммов за все время болезни.

"За 46 дней маска вросла мне в лицо. Смазывала мазями, чтобы размякла кожа и я могла вытянуть остатки маски, которые врезались в переносицу. Ходить самостоятельно не могла. Сыновьям меня вывезли на коляске. Дети принесли джинсы, но когда я вставала с каталки, они с меня слетели и я на улице осталась в одном памперсе. За время болезни потеряла 30 килограммов", - рассказала украинка.

Сейчас Нина совсем по-другому смотрит на жизнь, она была на волосок от смерти. Она просит всех украинцев беречься, соблюдать дистанцию и носить маску там, где это необходимо.

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