Чапкис рассказал о состоянии после больницы: голова кружится и ноги тяжелые

Григорий Чапкис (фото: instagram.com/gregory_chapkis)

Григорий Чапкис сегодня, 12 января, выписался из больницы, где лежал с двухсторонним воспалением легких. Известный украинский хореограф и судья "Танцев со звездами" рассказал о своем самочувствии.

90-летний Чапкис находился в двух больницах в общей сложности месяц и теперь собирается восстанавливать свою физическую форму. Об этом он рассказал в комментарии изданию "Гордон".

"Я только что переступил порог своего дома. Сегодня вышел из больницы. В двух больницах я в общей сложности провел месяц. Там негде было ходить. В коридор не выпускали. Я почти все время лежал. У меня сейчас большая слабость. Голова кружится и ноги тяжелые. Надо расходиться, вернуть себе форму. Морально мне уже намного лучше", - отметил хореограф.

Первый раз Чапкис был госпитализирован в больницу с двухсторонним воспалением легких в декабре 2020 года. Тогда ему сделали два теста на коронавирус и они оказались отрицательными.

Хореограф говорил, что чувствовал слабость и ему было тяжело дышать. Он также признался, что у него был сильный испуг смерти. Перед Новым годом, 29 декабря, его отпустили домой.

6 января его снова положили в больницу, поскольку воспаление легких не прошло и домашнее лечение не дало необходимых результатов. Чапкис отметил, что на этой земле его удерживают только звонки друзей и знакомых. Он признался, что в палате лежал один, и выходить в коридор ему не разрешали.