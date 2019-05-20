Побольше бы таких защитниц! История украинки на войне тронула до слез

История храброй защитницы и волонтера военного госпиталя Александры Каладжиевой тронула украинцев до слез. О переживаниях и нелегкой жизни девушки рассказали в соцсети Facebook на странице "Повернись живим".

О первой ночи Иловайского котла она вспоминает с ужасом. Говорит, что раненных было действительно много, всем нужно было оказать помощь и поддержку, а потому по возвращению домой девушку просто "выключало".

За всегда позитивное настроение ребята прозвали Александру Солнцем. Однако от этого жизнь храброй девушки не становилась проще. "После Иловайска мы уже знали, чего ожидать: могли одновременно встречать и раненых, и пленных", - вспоминает она.

Также защитница рассказала о распространенных стереотипах, которые касаются непосредственно женщин на войне. "Я - человек независимый от чужого мнения. Зачем слушать, что война - не женское дело? Я лучше буду делать свое дело", - сообщила она.

Также девушка поделилась и тем, что на шестом году войны среди волонтеров остались самые верные и настоящие. Те, кто изначально приходил зарабатывать деньги - давно ушли. Кроме того, она отметила, что многие просто не выдержали нагрузок.

"Нечего скрывать: волонтеры, страдают посттравматическим синдромом, как и военные. Иногда и я чувствую, что устала. Но я не вижу другого пути, пока у нас идет война", - добавила Александра.

Фото: (facebook.com/backandalive)

По комментариям ясно одно: подписчиков история поразила, а действия и размышления Александры о войне вызвали восхищение у каждого без исключения:

Побольше бы таких защитниц!

Уважение Вам, честь и искренняя благодарность.

Когда читала - плакала.

Вот, это - женщина тысячилетия! Наше солнышко, наша украиночка, береги себя. Спасибо, родная, за такой труд и твою заботу о ребятах.

Напомним, что в Запорожской области по неизвестным причинам убили ветерана АТО.

Ранее на Донбассе погиб украинский воин наводчик-оператор 5-й роты, 54-й отдельной механизированной бригады, 21-летний Александр Олегович Цапенко.

Кстати, 23 апреля военные ВСУ в ответ на обстрелы российских террористических бандформирований нанесли точные прицельные выстрелы по вражеских пулеметных точках и ликвидировали их.