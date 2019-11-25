Победительница Танцев со звездами 2019: я думала, не усну

Победительница Танцев со звездами 2019 Ксения Мишина, которая танцевала страстный фокстрот со своим партнером Женей Котом, рассказала, насколько переживала перед финалом супершоу, которое состоялось 24 ноября, в воскресенье.

Пара исполнила танец под песню Кузьмы Скрябина "Мовчати", чем привела в полный восторг всех зрителей, которые активно поддерживали пару весь проект.

"У меня самый лучший партнер. Хочу помочь Жене получить победу на этом проекте. Я тебя люблю…", - откровенно сказала актриса Мишина.

Ксения Мишина и Женя Кот на танцах со звездами 2019 (YouTube)

Пара за свой танец получила оценку от судей 39 баллов.

"Я очень нервничала на суперфинале. Мне кажется, что это состояние у меня не проходило несколько дней еще до прямого эфира. Думала даже, что перед финалом не усну, но слава Богу удалось пару часов поспать. Все, конечно, очень переживательно. Уже 14 недель я учусь справляться с волнением, но суперфинал — особенный день. Я могу сравнить это волнение с тем, как я переживала, когда все это только начиналась. Нам предстояло исполнить шесть танцев и это должно было быть очень круто. В этом сезоне очень важна техника и не было права на ошибку", - рассказывала Мишина "Фактам".

Отметим, что Евгения Мишина еще вначале проекта была претенденткой на победительницу, оень многие ей пророчили победу в шоу.