Победительница "Голоса країни" выпустила свадебную песню: украинцы в восторге

Победительница 8 сезона шоу "Голос країни" Елена Луценко презентовала свадебную песню "Ти моє щастя". Это третья авторская работа певицы, и первая, которую она написала самостоятельно.

“Когда ты являешься автором собственной песни, для тебя открывается возможность поделиться своими чувствами. Рождение новой истории, новой картины, где я, как художник, вместо красок остаюсь наедине с фортепиано и чистым листом", - комментирует Елена.

По словам певицы, когда она писала песню "Ти моє щастя", то представляла, что именно эти слова она буду говорить своему любимому на свадьбе.

"Это история признания, признания своих чувств, чистых и светлых! Понимание того, что именно этот человек для тебя является Вселенной, твоей судьбой, твоим счастьем!” - говорит девушка.

Елена Луценко презентовала песню "Ти моє щастя"

Украинцы положительно оценили новое творение победительницы "Голоса страны".

Эта песня является идеальным саундреком первого танца влюбленных на свадьбе или признанием в любви на свидании. Эта песня и есть любовь!

Очень классная песня! Хорошая работа. Не останавливайся!

Спасибо, Елена, за замечательную новую песню. Успехов творческихІ Твоя колыбельная на "Голосе" - просто непревзойденная! Я часто ее слушаю. Супер вокал!

Профессионально сделан звук, аранжировки, неплохие текст и мелодия. Ну, про голос не говорю - здесь все на высшем уровне.

Восхищаюсь вашим талантом и голосом. Пусть Бог помогает. Вот бы вы на Евровидении нашу страну представляли - было бы здорово.

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