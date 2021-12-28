Победители конкурса Благотворительного фонда Вадима Столара получили призы

Согласно условиям конкурса, все желающие могли с 6 до 19 декабря зарегистрироваться на сайте и отправить свое поздравление в формате 30-секундного видео.

Победителей определяли по суммарному количеству лайков и репостов их роликов, опубликованных на странице фонда в социальной сети Facebook.

В сюжете продемонстрировали фрагмент новогоднего ролика многодетной семьи Козаченко, победивших в конкурсе.

"В семье пятеро деток, среди которых две пары двойняшек: самым старшим по 13 лет, а самым маленьким - по 5", - рассказали журналисты.

Мать семьи Казаченко Валентина говорит, что о конкурсе узнала из объявления Союза многодетных семей.

"Хотим поблагодарить за конкурс и пожелать всем украинцам, чтобы в 2022 году было счастье, здоровье, чтобы дети не болели и праздник был ежедневно", - подчеркнула Валентина.

В сюжете телеканала Live говорится, что видео ролика-победителя от семьи Козаченко набрало в общей сложности более 3 тыс. лайков и репостов. Мама Валентина со своей стороны признается, что не ожидала такой популярности своего видео.

"Мы рассчитывали, что можем занять второе, третье, четвертое место. Просили всех, чтобы голосовали за нас. Но все же не ожидали, что родные, друзья и незнакомые люди сделают так много лайков и репостів, и что мы станем главными победителями", - говорит Валентина Козаченко.

В качестве награды за первое место семья Козаченко получила телевизор с диагональю 50 дюймов от благотворительного фонда Вадима Столара. А следующие семь победителей-телевизоры с диагональю 43 дюйма. Вторая семерка призеров получила роботы-пылесосы, а третьей подарили мультиварки. Кроме того, все участники получили новогодние наборы.

"Нашей главной целью было улучшить людям настроение, чтобы каждый из участников смог поделиться своим теплом с близкими и незнакомыми людьми. И учитывая то, сколько людей приняло участие и каким было количество просмотров, - мы этой цели достигли", - констатировал директор Фонда Вадима Столара Михаил Наконечный.

"Из-за пандемии и внутренних проблем на украинцев сейчас очень большая нагрузка. И нам хотелось сделать такой проект, который бы объединил людей, подарил им как можно больше положительных эмоций. Чтобы в новогодние праздники лучики добра и позитива посетили каждую семью", - пояснила основательница фонда Наталья Приходько.

Напомним, благотворительный фонд Вадима Столара с самого начала пандемии приходил на помощь не только маленьким украинцам, но и тем, кто не мог попасть в больницы из-за нехватки коек и кислородных препаратов. Фонд помогал медперсоналу средствами индивидуальной защиты, лекарствами и обустройством ковид-отделений в медучреждениях.