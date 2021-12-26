14-летний гений победил в "Україна має талант": он довел до слез всех
Состоялся долгожданный финал грандиозного проекта "Україна має талант". Участники прыгнули выше головы и поразили своими талантами.
Как прошел финал шоу и кто одержал победу - читайте в нашем материале ниже.
Так, на шоу пришли 110 участников, но лишь 11 людям повезло попасть в финал.
Но победу в результате одержал Артем Фесько из Житомирской области. Участник поражал своими вокальными способностями и исполнил высокую оперную партию, от которой у судей были муравьи!
Юный вокалист впервые признался, что его отец с ним не общается. Однако абсолютную любовь Артем получает от бабушки, которая поддерживает и учит внука.
Также парень сейчас переживает непростой период, ведь у него ломается голос. Кроме того, каждая перегрузка может закончиться для Артема сорванным голосом.
Что известно о финалистах
Mind2mind
Супружеская пара Марина и Джеймс. Во всем мире их знают как пару менталистов Mind2Mind. В частности, для перформанса на сцене они угадывали случайные вещи из карманов и сумок других людей.
К тому же интересно, что менталисты обещают сто тысяч каждому, кто докажет, что они используют секретные электронные устройства для общения между собой.
Mind2mind в финале шоу "Україна має талант"
Михаил Макаров
Ему 29 лет и он выступает в экспериментальном стиле bone breaking. Он повернул шею на 180 градусов на глазах у судей и удивил зрителей своей сверхъестественной гибкостью.
Отметим, что на кастинг он пришел с танцем шамана о борьбе человека с внутренним и получил 4 судейские "да".
Наталья Лебердюк и Денис Матросов
Так, Наталья и Денис из Киева объединили рисунок с театром и изобрели новый вид искусства. В частности, с помощью специальных фонарей на большом полотне меньше чем за 5 минут они изобразили всю боль Чернобыльской катастрофы.
Также они вспомнили судьбы тех, кто пострадал от роковой ошибки людей и спас жизни украинцев.
Эльдар Юлдашев
Этот воздушный акробат из Львова очаровал своим талантом всех. Эльдар - сын Рустама Юлдашева, который на сцене шоу продемонстрировал невероятную воздушную гимнастику с собаками и получил от судей 4 "да".
Сын не подвел отца, ведь после выступления юноши судьи аплодировали его таланту стоя.
Группа ZAPAL
Эта группа покорила сердце певицы Русланы. Музыканты играют на традиционном украинском инструменте цимбалы, гитаре и кахоне. Интересно, что солист группы сам из села, а его инструмент – семейная реликвия, которую подарил дедушка.
Андрей дорожит подарком и чтобы напомнить о таком виде инструмента решил играть на нем современную музыку.
Группа ZAPAL в финале шоу "Україна має талант"
Евгений Емельяненко и Влада Камышникова
Эта пара была первыми участниками второго выпуска легендарного шоу. Они продемонстрировали танцы на роликах и показали невероятные трюки.
Евгений Емельяненко и Влада Камышникова на шоу "Україна має талант"
Елизавета Крутикова
Девушка удивляла миллионы украинцев воздушной гимнастикой. Как известно, в 11 сезоне романтического реалити "Холостяк" она была одной из претенденток на сердце Михаила Заливака, но покинула проект в шестом выпуске.
А на "Украина имеет талант" Лиза показала свои профессиональные умения гимнастки.
Елизавета Крутикова "Україна має талант"
Дмитрий Политов
Этот парень исполнил пол-дэнс с элементами крампа, от которого судьи были в восторге!
Станислав Скачко
Участник продемонстрировал экстремальное силовое шоу, которое запомнилось судьям надолго. Он вызывал нешуточные эмоции у зрителей.
Артем Галис
Артем Галис вышел на сцену легендарного проекта с вокальным талантом. Он исполнил сложную оперную композицию.
Артём Галис на шоу "Україна має талант"
Раньше на шоу самые известные украинские мимы, выступавших перед Папой Римским, поразили суперспособностями.