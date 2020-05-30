Победа здравого смысла: сеть "взорвалась" мемами, как Маск утер нос "Роскосмосу"

Запуск космического корабля SpaceX Илона Маска 30 мая "вдохновил" сеть на мемы и фотожабы
Исторический запуск космического корабля американской компанией SpaceX Илона Маска Crew Dragon с астронавтами на околоземную орбиту состоялся 30 мая в 20:22 по киевскому времени благополучно, хотя в NASA до последнего сохраняли интригу и не подтверждали старт миссии.
Всему виной сложные погодные условия, из-за которых в первый раз - 27 мая - запуск ракеты сорвался.
Сегодняшний запуск транслировало NASA.
Согласно расчетам ученых, стыковка звездного челнока с МКС состоится 31 мая приблизительно около 17:30 по Киеву. В 19:45 астронавты смогут попасть внутрь космического модуля после стыковки. Они пробудут на орбитальной станции от 30 до 119 дней.
Ученые во всем мире признают, что сегодняшний день войдет в историю человечества.
Видео: Запуск Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска на МКС 30 мая
Дело в том, что сегодняшний запуск с космического центра Кеннеди на мысе Канаверал (штат Флорида) стал первым за последние 9 лет, когда Штаты осуществляют пилотируемый полет на своем космическом корабле с американскими астронавтами на борту. Так, с 2011 года и до этого времени космонавтов доставляли на МКС российскими "Союзами".
Про событие активно пишут в сети и комментируют запуск ракеты Маска, который называют началом новой эры покорения космоса. Также в интернете встречаются и мемы и фотожабы, которые "иллюстрируют" момент, когда РФ проиграла битву за космос.
Фото: скрины из соцсетей
После запуска 30 мая SpaceX Маска стала первой коммерческой компанией, которая осуществила запуск космического корабля с людьми на борту. До этого корабли компании были беспилотными и доставляли на МКС различные грузы.
Ракетоносители после старта миссии уже вернулись на Землю. Первая ступень Falcon 9 уже приземлилась на морскую платформу.
Видео: Трансляция с запуска Crew Dragon на МКС 30 мая
Экипаж Crew Dragon состоит из двух опытных астронавтов NASA: это командир корабля - бывший пилот шаттла Дуглас Херли, и командир по совместным операциям с МКС - полетный специалист Роберт Бенкен.
SpaceX Илона Маска запустила космический корабль Crew Dragon на МКС 30 мая (Фото: скриншоты с видео youtube.com)
Ранее глава Госкосмоса Владимир Усов заявил, что Украина планирует начать запускать космические ракеты через 3-4 года.
Напомним, что недавно космический корабль Илона Маска взорвался при испытаниях, и это попало на видео.
Добавим также, что в сети показали видео о том, как первый космонавт-украинец Павел Попович в 1962 году спел в космосе украинскую песню.
Автор: Владимир Костырин