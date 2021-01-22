"Плюсы" снова влипли в грандиозный скандал: украинцы возмущены

"1+1" оскандалились из-за закрытия Geek Journal (коллаж РБК-Украина)

Студия "1+1" влипла в скандал из-за блокирования популярного проекта блогера Тайлера Андерсона с украиноязычными кинообзорами Geek Journal, выходящего на YouTube. Причиной закрытия канала стали жалобы медиа-холдинга на якобы нарушение авторских прав.

О ситуации рассказал сам блогер, который записал видеообращение к украинцам на своем YouTube-канале.

Тайлер Андерсон подчеркивает, что в изготовлении своих выпусков для Geek Journal он брал фрагменты роликов "1+1" и применял "fair use", что позволяет ограниченное использование материалов без обращения к авторам видео. Также он добавил, что никто из крупных кинокорпораций не предъявлял ему претензии за использование кадров из их контента для создания кинообзоров. А вот от "Плюсов" - внезапно получил.

Это произошло после того, как блогер "проехался" в своем последнем выпуске на Geek Journal по телепродукции телеканала и рассказал зрителям, как "потерять все за 30 лет", и "когда 1+1 стал г+г". Так, "баны" от "Плюсов" он считает местью за острую критику.

Видео: Тайлер Андерсон из Geek Journal рассказал о закрытии проекта и скандале с "1+1"

Сегодня Тайлер рассказал, что "1+1" уже направили Geek Journa 4 забастовки из 3 возможных (для блокировки канала достаточно и трех страйков).

Также он заявил о намерении подать апелляцию и обжаловать полученные от телеканала забастовки.

"Повторюсь, что видео 2-3 летней давности им вчера не мешали совершенно никак. Как следствие, ютуб может принять наше обжалование и забастовки снимут. По худшему сценарию, плюсы будут внедрять липкую цензуру до конца и дело будет идти в суд. Но мы прекрасно понимаем, что для ютуба мы являемся нулем без палки, поэтому прошу на всякий случай подписываться и на Geek Gournal, а вдруг Ютубовская администрация поведется на циферки и подумает, что мы же не медиапшик?", - рассказал блогер.

В поддержку Geek Journal уже выступили многие украинцы, а также артисты, блогеры и журналисты, среди которых Сергей Притула, "Телевидение Торонто", проекты "Рагу.ли", "Загін Кіноманів", "Проклятый рационалист" и другие.

Видео: Сергей Притула заступился за Geek Journal в скандале с "1+1"

Сторонники популярного видеопроекта запустили в сети флешмоб с хэштегом #SaveGeekJournal.

Видео: "Загін Кіноманів" выступил в поддержку Geek Journal

В "1+1", в свою очередь, утверждают, что Geek Journal все же нарушил авторские права, использовав их видео без согласия. Также представители телеканала рассказали, что принцип "fair use" не действует в этом случае.

"1+1" оскандалились из-за закрытия проекта Geek Journal (фото: скриншот media.1plus1.ua)

Ранее сообщалось, что зимой 2020 года на продюсера "1+1" завели дело после языкового скандала.

Также мы писали о том, что недавно скандал вокруг плагиата на шоу "Маскарад" разгорелся с новой силой.