Голодный, мешки под глазами: Кошевой рассказал, как изменился Зеленский

Владимир Зеленский не изменился как человек на посту президента Украины. Об этом сказал лидер "Квартала 95" и лучший друг главы государства Евгений Кошевой в интервью Дмитрию Гордону.

"В отношениях он не изменился абсолютно. Просто мы меньше обговариваем те темы, которые раньше обсуждали. Я понимаю, что он очень загружен делами страны, поэтому грузить его какими-то своими проблемами не хочется. Мы (актеры студии "Квартал 95" - ред.) стараемся все решать своими силами... Просто, когда мне говорят: "О, боже, как я устал", я сразу вспоминаю, кто президент нашей страны, и как устает он... Поэтому мы с вами, ребята, не устаем", - сказал Кошевой.

Кошевой откровенно рассказал про Зеленского

При этом юморист вспомнил слова Гордона о том, как тот рассказывал, что Зеленский "плохо выглядит и не выспавшийся".

"Мало того, он голодный! Он так запихивал в себя печенье и запивал хаотично водой, что мне его стало жалко... И синяки под глазами!" - перебил Кошевого Гордон.

На что "кварталовец" ему ответил: "Если бы вы 14 часов проводили пресс-конференцию, то было бы вообще худо".

"В воскресенье мы с ним виделись, он прекрасно выглядит. Может быть, это ему костюм мешает", - добавил с улыбкой Кошевой.

Евгений Кошевой и Владимир Зеленский на сцене (фото: cita.com.ua)